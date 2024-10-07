台灣觀光成果風華展即起日月潭向山登場　展區拍照上傳FB即享好禮

▲「台灣觀光成果風華展」即日起登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光署於今年9月15日改制成立屆滿一週年，因此在全台規劃「榮耀台灣•觀光永續•連結世界」主題成果風華展，中部展期為即日起登場；日月潭國家風景區管理處指出，民眾只要於展覽區拍照上傳至日月潭官方FB粉絲專頁，即可得獲得限量版「台灣鐵道觀光遊票113年版」或日月潭限定神秘小禮物。

「台灣觀光成果風華展」特展開幕儀式於10月5日在日月潭向山遊客中心的日昇月恆藝廊舉辦，由觀光署旅遊服務中心主任蔡明玲、日管處長柯建興、立法委員游顥辦公室主任陳研馨、南投縣觀光處科長黃山及日月潭觀光圈盟主魏振宇等人共同出席。

日管處表示，台灣觀光成果風華展及參展打卡贈好禮活動將持續至10月14日，邀請民眾一起回顧與展望觀光署的過去與未來，以及台灣觀光歲月歷史記事；每年讓國人引頸期盼的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」，也將於10月19日至11月23日展開，活動以日月潭為舞台，結合音樂花火、浪漫、熱血、樂活及在地農特產體驗等元素，規劃7場次系列活動接力登場：

除了3場次的花火音樂會，第11屆「日月潭環湖馬拉松」也將在10月27日熱血開跑，還有11月2至3日的「日月潭紅茶文化季」、11月9日「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」；周邊亦規劃有在地產業「店家優惠」，推出「滿額折扣」或「獨家紀念品贈送」優惠活動、「搭乘台灣好行住宿抽好禮」及「日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，詳情請上活動官網查詢:https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1。