車主快移車！新北5區明早7時起紅黃線恢復管制

▲新北5區明早7時起紅黃線恢復禁停。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
因應新北市瑞芳區、金山區、萬里區、石門區及三芝區恢復正常上班、上課，新北市交通局表，前述5個行政區紅、黃線路段將自明（7日）上午7時起恢復管制，路邊停車格亦同步恢復收費。另停放在瑞芳區學校的車輛，請於7日上午7時前駛離校園，以上違者警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發及拖吊或將車輛移置。
▲新北5區明早7時起紅黃線恢復禁停。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）
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因應新北市瑞芳區、金山區、萬里區、石門區及三芝區恢復正常上班、上課，新北市交通局表，前述5個行政區紅、黃線路段將自明（7日）上午7時起恢復管制，路邊停車格亦同步恢復收費。另停放在瑞芳區學校的車輛，請於7日上午7時前駛離校園，以上違者警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發及拖吊或將車輛移置。
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