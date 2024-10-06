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車主快移車！新北5區明早7時起紅黃線恢復管制

▲新北路邊停車比照平日收費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北5區明早7時起紅黃線恢復禁停。（圖／示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

因應新北市瑞芳區、金山區、萬里區、石門區及三芝區恢復正常上班、上課，新北市交通局表，前述5個行政區紅、黃線路段將自明（7日）上午7時起恢復管制，路邊停車格亦同步恢復收費。另停放在瑞芳區學校的車輛，請於7日上午7時前駛離校園，以上違者警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發及拖吊或將車輛移置。

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