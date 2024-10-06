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山陀兒消散後「北海岸卻淹水」　鄭明典：出現生命期很短強對流

▲▼4日午後微弱低壓外圍發展出向岸延伸雲帶，地形舉升處逐漸發展出強對流。（圖／鄭明典臉書）

▲4日午後微弱低壓外圍發展出向岸延伸雲帶，地形舉升處逐漸發展出強對流。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風4日在高屏消散，不過北海岸出現驚人雨量，基隆、金山、瑞芳都出現嚴重淹水災情，更發生金山2名夫婦遭洪水沖走罹難憾事，前氣象局長鄭明典指出，當天出現生命期很短強對流，東北方海面一陣對流爆發，午後微弱低壓外圍發展出向岸延伸雲帶，地形舉升處逐漸發展出強對流，生命期偏短。

山陀兒颱風4日清晨消散後，北海岸出現嚴重災情，新北市金山更發生2名夫妻遭洪水沖走身亡悲劇。台大天氣研究中心質疑氣象署低估降雨量，氣象署則指此類型瞬間強降雨，有尺度小、變化快特性，加上複雜地形影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以即時監測資料輔助發布預警，當天已發布9次豪雨特報、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。

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前氣象局長鄭明典今(6日)也在臉書PO出一張4日下午的雲圖，指當天發生了「生命期很短的強對流」，鄭明典說明，4日上午由東往西繞北海岸地形的氣流還很明顯，雨區偏在海上，偶爾一些對流雲往陸地靠近，雨區並不大。後來東北方海面出現了一陣對流爆發，真實色彩雲圖中則有微弱低壓環流發展特徵。午後雲圖可以看到，微弱低壓外圍發展出向岸延伸的雲帶，此時在地形舉升處逐漸發展出強對流。

鄭明典表示，因微弱低壓雲團發展時間較長，外圍雲帶和地形舉升發展的強對流，生命期偏短。

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