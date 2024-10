越南漁民遭中國人員毆打　中方影片反控遭越方攻擊

▲中越互控暴力。(圖/翻攝X)



文/中央社台北6日電

中國與越南政治關係雖緊密,但兩國在南海仍然糾紛頻傳。越南漁民日前指控,在南海捕魚時遭中國執法力量持鐵棍痛毆,船員更向中方人員下跪求情;但中國也公布影片,指越南漁民揮刀阻止中方執法人員登船,導致2名執法人員受傷。

越南快訊(VnExpress)報導,越南中部廣義省10名漁民9月29日在南海西沙群島海域捕魚時,被中國船隻包夾,並遭執法人員持鐵棍攻擊,船上的漁獲及設備都被搶走,價值約2萬美元(約新台幣64.5萬元)。船長阮清邊表示,他當船長超過10年,和中國船隻多次碰撞,但這次他們特別暴力,用鐵棍朝人亂打。

報導指出,涉及對越南漁船及漁民圍堵及施暴的,是中國「三沙執法101」、「三沙執法301」2艘公務船上的人員。這些人先用鉤子勾住漁船,再出動約40人攀爬登上越南漁船,拿著鐵棍就朝一名船員亂打,導致手腳被打到骨折。隨後,船長阮清邊更被打昏,其他船員見狀只好下跪求情。

最後,漁船上除定位儀外的物品均被沒收,船上所有傷者也未獲得中方救治,直到遇上越南海警船才獲得救治和包紮,並返回岸上,共有4名船員受傷,其中阮清邊及被打到骨折的船員需住院治療及動手術。

然而,名為中國智庫、但普遍被外界視為外宣平台的「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI),5日透過其X平台帳號公布一段全長約1分40秒、由中國執法船「三沙執法101」工作人員拍攝的影像顯示,執法船在西沙濱湄灘發現上述越南漁船,遂派出2艘小艇登船檢查。

畫面顯示,中方小艇從左右包圍漁船,但漁船拒絕中方人員登船,且急右轉駛向執法船,船上漁民同時用長竹竿揮向小艇,中方人員則揮長竹竿抵擋,雙方展開追逐,船員還以砍刀試圖斬斷中方的登船工具。

SCSPI在說明中聲稱,這些越南漁民「顯然受過訓練」如何攻擊,漁船上配有多種刀具,不像普通漁船。

中共外圍官媒環球時報英文版5日也以「知情人士」為名報導,上述越南漁船在中國海警執法船鳴笛警告,要求越南船隻停船受檢遭拒。在檢查過程中,2名中方執法人員的頭盔被一根長竹竿打裂,1人手部被割傷,共計2人受傷,但越南漁船的「非法漁獲」遭到沒收,並船隻驅逐至中國12海里領海以外海域。

報導說,此事起因於部分越南漁民「非法捕魚、抗拒執法」,但中方一直與越方「保持溝通、交換意見」,雙方「有能力妥善處理」此事。

EXCLUSIVE video and info about the conflict between China's law enforcement forces and Vietnamese fishermen and incident on September 29. Have you ever seen fishermen behaving like this? They're obviously trained,using long bamboo poles, harpoons and machetes to Initiate attack. pic.twitter.com/Gw2fCfidSA