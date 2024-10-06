清純馬尾妹M字蹲露下體！當街撩裙「狂甩車頭燈」　真實身分曝

▲有網友肉搜出當事人是一名中國籍的色情網美。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞沙巴一間已經倒閉的馬來亞銀行（Maybank）分行因為鮮豔招牌意外成為網紅打卡景點，吸引國內外遊客到此拍照。然而日前卻有一名疑似是來自中國的色情網美，竟赤裸下半身在此拍攝，甚至還對著鏡頭M字腿，下體一覽無遺，隨即引起討論。不過她的挑逗舉動也引發當地民眾不滿，目前警方已經介入調查。

綜合外媒報導，一段在馬來西亞拍攝的色情影片近日引發爭議，該影片最初被上傳至中國社交平台小紅書，只見一名綁著馬尾的女子先是走到一間已經倒閉的馬來亞銀行分行對街，隨後掀起下身的衣服，並對著鏡頭M字腿蹲下，將下體嶄露無遺。

從最初的影片版本可以看到，女子沒有穿著內衣褲，當街直接裸露私密處，因此也引發爭議。為此，馬來西亞警方已經介入調查，初步確定該名女子並非馬來西亞人，疑似為來自中國的色情網紅。

大馬警方指出，該名女子的行為涉及猥褻，全案仍在調查中，並且強調，會與馬來西亞通訊與多媒體委員會請求協助，儘快揪出女子的真實身分。如果猥褻罪名成立，影片中的女子最高將面臨5年徒刑。而也有網友肉搜出女子的身分，懷疑中國籍色情網紅。

報導指出，事發的街角位在馬來西亞沙巴，是一間馬來亞銀行已經倒閉的分行，但是因為招牌尚未拆除，因此經常吸引遊客到此拍照，特別是中國旅客。