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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拋「祖國論」　王鴻薇傻眼：他才是最不認同中華民國的人

▲▼國民黨團召開 回應大法官死刑釋憲案 記者會首席副書記長王鴻薇 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶晚會昨日晚間於台北大巨蛋登場，總統賴清德致詞表示，中華人民共和國剛過完75歲生日，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國。國民黨立委王鴻薇今（6日）對此表示，賴的說法讓現場的大家都很傻眼，「講到認同中華民國，現場觀眾的認同度都比賴清德還高吧！」

總統賴清德昨晚在國慶晚會上演講時，強調最近「我們的鄰居，中華人民共和國」，十月一日剛過完75歲生日；再過幾天，中華民國就要過113歲生日，因此就年齡而言，中華人民共和國是絕不可能成為中華民國人民的祖國；「反倒是中華民國，可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，大家說對不對？」

賴清德續指，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，我們不必再談論這一層關係；但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

對於賴清德在國慶晚會上的談話，王鴻薇指出，昨晚所有參加國慶晚會的人，都是來參加中華民國的生日，沒有人是來參加中華人民共和國的生日，而且在晚會中充滿中華民國元素，讓大家很開心。

王鴻薇批，講到認同中華民國，現場觀眾的認同度都比賴清德還高吧！真正不認同中華民國的人，分明就是賴清德自己。
 

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