只用紙筆溝通！哈瑪斯領導人辛瓦神隱　傳和以國人質待在一起

▲哈瑪斯領導人辛瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達官員透露，哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）已經神隱消失，不再與協調人員聯繫，但截至目前並無證據顯示辛瓦遭擊殺。官員還稱，辛瓦只用紙筆進行交流溝通。

耶路撒冷郵報援引以色列媒體N12周日獨家報導指出，這名卡達官員參與人質談判工作，上周向家屬透露，辛瓦已經失聯，由於發生暗殺事件，他已不再使用電話溝通，但相信辛瓦正與其他人質待在同個地點。

這名官員也稱，目前辛瓦只使用紙筆溝通，雖然已未公開露面許久，但並無證據表明辛瓦遭擊殺，且以色列殲滅哈瑪斯高層的行動，影響到人質停火協議談判，「以色列採取的『清除行動』讓談判工作變得更加困難，以前有哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），但他被殺了，現在換成馬夏爾（Khaled Mashaal），他更難對付」。

另據紐約時報，辛瓦近期數周態度變得強硬，似乎已經無意與以色列達成協議，認為自己將會戰死，對於伊朗、黎巴嫩真主黨遲遲未伸出援手感到沮喪，隨著以軍持續追擊進逼，讓他更加認定一切都是命中注定，決心要把以色列捲入更廣泛區域衝突之中。美國官員指出，或許辛瓦認為，一場更大規模的戰爭將對以色列與以軍帶來壓力，迫使以色列縮小其在加薩的行動。

部分以色列官員質疑辛瓦是否還活著，但美國官員指出，並無證據顯示辛瓦身亡。事實上，美方高階官員認為辛瓦還活著，正為哈瑪斯做出重大決定。