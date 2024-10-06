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伊朗聖城旅領袖爆死訊！赴黎巴嫩遇襲　真主黨接班人同行失聯

▲▼ 伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」（Quds）指揮官卡尼（Esmail Qaani）。（圖／路透）

▲伊朗革命衛隊精銳聖城旅指揮官卡尼（Esmail Qaani）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

每日郵報6日報導，伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」（Quds）67歲指揮官卡尼（Esmail Qaani）據信命喪以軍3日空襲行動，當時他正在黎巴嫩南部與其他真主黨高層舉行秘密會議，包括被視為真主黨領袖接班人、失聯至今的薩法丁（Hashem Safieddine）。只不過以軍尚未證實薩法丁的死訊，且伊朗媒體也否認卡尼身亡的消息。

以軍3日鎖定貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）的真主黨據點發動空襲，據傳命中多棟建築物，破壞程度超越擊殺領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）的襲擊行動。黎巴嫩消息指出，所有與薩法丁聯繫管道均已中斷，有媒體宣稱薩法丁很可能已經死亡；據傳伊朗革命衛隊精銳聖城旅指揮官卡尼也有參加這場會議，部分以色列媒體稱卡尼受傷，部分消息指他可能已經喪生。

黎巴嫩消息人士還說，難以確認薩法丁與卡尼是生是死，因為還有無人機發動攻擊，無法接近被炸毀的地下碉堡。

卡尼現年67歲，在伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）2020年遭美軍擊殺之後，成為聖城旅領袖。卡尼身為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）得力助手，他也在上周與今年4月對以色列發動飛彈攻擊的重要人物之一，且是伊朗與真主黨、其他伊朗扶植武裝組織的主要聯絡人。

專家表示，卡尼之死將會嚴重削弱伊朗軍事能力，但同時也會進一步加劇緊張情勢。報導指出，若卡尼真的喪命，對於伊朗來說將是一大打擊，因為以色列正在計畫要對伊朗10月1日大規模飛彈空襲展開報復行動。不過伊朗媒體已經否認卡尼身亡的消息。

▼薩法丁被視為真主黨領袖接班人。（圖／達志影像／美聯社）

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