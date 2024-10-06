以密謀近10年！真主黨連環爆「按2鈕炸爛雙手」　摩薩德想的詭計

▲黎巴嫩真主黨的呼叫器集體爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨呼叫器與對講機爆炸案最新細節浮出檯面，依據華盛頓郵報獨家報導，以色列早在2015年就把改裝過的對講機送入黎巴嫩境內，至於炸彈呼叫器的想法起源於2022年，由以國情報機構摩薩德（Mossad）設計、在以色列境內組裝，到了9月17日案發當日，真主黨成員收到加密訊息並依照指示按下2個按鈕之後，呼叫器瞬間爆炸，雙手、手指被炸飛。

這是近代史上情報部門對敵方最成功、最有創意的滲透行動之一，華郵採訪以色列、阿拉伯、美國、黎巴嫩、真主黨等人士拼湊出整起事件的全貌，即以色列行動早已籌備多年，不但成功重創真主黨領導層，還讓以色列有膽空襲擊殺真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），增加中東爆發更大範圍戰爭的風險。

摩薩德設計、以色列組裝

真主黨第一波發生的呼叫器爆炸案，這個想法是以色列2022年的構思，由於伊朗扶植的6的民兵組織之中，真主黨最為強大，讓以色列越來越擔心。摩薩德多年來企圖滲透真主黨，真主黨則是擔憂遭到以色列攻擊監控、害怕手機成為以國竊聽裝置，因此摩薩德想出詭計，也就是讓真主黨購買經摩薩德設計、在以色列境內組裝的通訊裝置。

▲華郵指出，對講機最早2015年就被以色列引入黎巴嫩境內。（圖／達志影像／美聯社）

詭計第一部分就是裝炸彈的對講機，早在2015年就由摩薩德引入黎巴嫩境內；在過去這些年來，以色列對此感到滿足，也就是在完全竊聽真主黨通訊的同時保有把對講機變成炸彈的計畫。

不過後來出現一個全新選擇，即配備炸藥的小型呼叫器，且真主黨依舊保持警惕，所以通訊裝置不可能來自以色列及其盟友或是美國，因此2023年經一名女性的介紹，讓真主黨購買電池續航時間更長的AR924呼叫器。不過由於呼叫器實際生產是外包的，因此這名女子也不知道這些呼叫器是由摩薩德監督、在以色列境內組裝。

呼叫器內部的炸藥被精心植入，即便拆開也幾乎無法被發現，若要觸發爆炸，可藉由使用者查看加密訊息所需的特殊2步驟啟動，這麼一來使用者雙手肯定會受傷，達到無法戰鬥的目的。以色列大部分高階官員直到今年9月12日才知道相關資訊，最終取得以色列總理納坦雅胡內閣批准。

呼叫器按2下瞬間爆炸

9月17日這天，數千名真主黨成員呼叫器以阿拉伯語顯示「您收到一則加密訊息」，依照指示按下2個按鈕，呼叫器瞬間引爆，手部、手指被炸傷，且在短短不到1分鐘的時間內，數千台呼叫器在遠端控制之下爆炸，無論用戶是否有觸碰過呼叫器。9月18日，對講機以相同模式爆炸，造成使用者其及身旁的人出現死傷。

這是以色列發動的第一波攻勢，當真主黨內部出現混亂之際，以軍出擊轟炸真主黨總部、軍火庫與後勤中心。以軍對真主黨最大規模空襲行動在9月27日，也就是呼叫器爆炸10天後，鎖定貝魯特地下指揮中心，擊殺真主黨領袖納斯拉勒。

▼黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒命喪以色列空襲 。（圖／路透）