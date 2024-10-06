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真主黨呼叫器爆炸致3千死傷　華郵：台灣科技被當「地緣政治棋子」

▲▼黎巴嫩真主黨的呼叫器（BB Call）集體爆炸。首都貝魯特（Beirut）一間超市裡一名男子的呼叫器在包包裡爆炸（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨的呼叫器上月集體爆炸，死傷人數高達3000人。圖為貝魯特一間超市裡一名男子的呼叫器在包包裡爆炸的畫面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

2024年9月17日下午，黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子持有的數千部金阿波羅AR-924呼叫器同時發生爆炸，意外事故遍及整個黎巴嫩，事後人們發現，這是以色列至少佈了2年的局。《華盛頓郵報》5日在報導中指出，這場「近代史上最成功的間諜滲透行動」背後居然還有台灣科技的手筆，令人震驚。

據《華盛頓郵報》報導，以色列情報機構摩薩德（Mossad）早在2022年便將放有炸藥的呼叫器，透過空殼公司賣給真主黨，並在2024年9月17日遠程引爆。在發生爆炸的呼叫器殘骸上，可以辨識出台灣金阿波羅股份有限公司（Gold Apollo）的標識，令台灣也被捲入這場遠在8000多公里外的區域衝突之中。

▲▼黎巴嫩真主黨有大量呼叫器在9月17日發生爆炸。（圖／翻攝自X）

▲爆炸的呼叫器上有台灣品牌金阿波羅的字樣。（圖／翻攝自X）

報導稱，金阿波羅專注於提供防水設計和長效電池的設備。2年前，真主黨在尋找一種可防範以色列和其他盟國監控的通訊工具，因此購買了這些設備，而來自台灣的品牌也成為了真主黨信任的關鍵因素，因為金阿波羅與以色列或猶太人利益沒有明顯的聯繫。

然而，這些呼叫器並非普通的通訊設備。摩薩德秘密在設備中安裝了隱藏式炸藥和遠端觸發裝置。更致命的是，當用戶試圖查看加密訊息時，需要同時按下2個按鈕，這個動作幾乎保證了他們在爆炸時雙手受傷甚至喪命。數據顯示，摩薩德9月17日遠程引爆相關裝置時，至少有3000名真主黨成員被殺害或受傷，其中有不少人是真主黨中的重要人物。

▲▼ 類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器（俗稱BB Call）。（圖／達志影像／newscom）

▲類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器。（圖／達志影像／newscom）

《華盛頓郵報》認為，這場行動不僅對中東局勢產生了深遠影響，還揭示了台灣科技在全球衝突中的角色。不過，金阿波羅公司董事長許清光第一時間出面解釋，否認涉事產品出自他們公司，強調涉事的呼叫器機種AR-924不是由金阿波羅公司所製，但他們將品牌商標授權給位於匈牙利的公司BAC Consulting KFT。

許清光表示，該公司對這次的行動毫不知情，而金阿波羅與BAC的聯絡都是透過一位名叫Teresa的吳姓女子所進行。這名女子過去曾是金阿波羅的中東銷售代表，後來成立了自己的公司，並獲得銷售一系列阿波羅品牌呼叫器的許可。

▲▼ 「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製造，與他們無關。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲金阿波羅董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製造，與他們無關。（圖／記者黃宥寧翻攝）

一名了解行動細節的以色列官員指出，「吳女與真主黨取得聯繫後，說服對方容量更大、電池使用壽命更長的AR924尋呼器比真主黨原本使用的設備來的更好。不過，吳女與其公司並不知曉摩薩德的計畫，也不知道這些設備已被摩薩德改裝，甚至生產地點都不在台灣，而是由以色列在秘密設施中組裝和監控的。」

官員表示，這是一項工程壯舉，而這次的行動也確實對真主黨造成了重大打擊，讓以色列更有信心繼續打擊該組織的領導層，甚至瞄准其最高領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。報導強調，台灣科技在這次事件中的間接參與，凸顯了現代科技產品在全球安全衝突中的潛在用途，也顯示出台灣品牌因其全球化市場無法避免地牽扯進複雜的地緣政治糾紛中。

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