以哈戰爭不停火！　最新民調曝：23%以色列人考慮移民

▲以色列與哈瑪斯的戰爭尚未停歇，近日又因轟炸真主黨領袖，再度引發區域衝突升級。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，以色列隨即反攻加薩地區，導致當地遭遇嚴重人道危機。如今雙方的戰爭爆發近1年，引發多起區域衝突，以色列近日更是接連攻打黎巴嫩，同時擊斃真主黨領袖納斯拉勒。最新民調指出，由於戰火不平息，有近四分之一的以色列人考慮離開家鄉移民至國外。

根據《以色列時報》報導，Kantar Insights與Kan公共廣播公司進行的最新民意調查顯示，自從以哈雙方爆發衝突後，在過去1年中，有近四分之一的以色列人曾考慮離開該國。

▲以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）



這份民調的調查對象為以色列成年人，結果顯示，有1%的受訪者曾經離開以色列但再度返國或目前正在計劃返國；有23%的受訪者表示，他們曾經考慮要暫時或永久離開以色列，只不過目前尚未付諸行動；有67%的受訪者則從未考慮過離開；另外還有9%的受訪者未作答或沒有想法。

調查結果顯示，有36%的反對黨支持者考慮離開以色列，明顯高於執政聯盟支持者的14%。

此外，在表示有移民意願的受訪者中，有近24%曾經查詢搬到國外應該住在哪裡。有21%的人調查了海外的就業機會，15%的人曾嘗試或是已經取得外國護照或簽證，還有5%的人曾調查子女到海外的教育資源。只有36%的受訪者沒有進行這類「移民前準備」。

Kan公共廣播公司並未公布具體受訪者人數或調查的誤差範圍，且調查數據的詳細情況尚不明確。不過這項調查結果也顯示，隨著各方衝突不斷，部分以色列民眾對未來的焦慮和不安情緒明顯增加。

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