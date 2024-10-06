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以哈衝突將滿1年！全球各地爆示威潮　上萬群眾高喊停戰

▲▼以哈衝突將滿周年，英國倫敦爆示威。（圖／路透）

▲以哈衝突將滿周年，英國倫敦示威。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯的衝突將滿一年，來自世界各地的數千名抗議者在5日走上街頭抗議，要求停止中東地區的血腥衝突。以色列和巴勒斯坦的支持者也在示威中爆發肢體衝突，警方動用水柱、催淚瓦斯驅離，美國政府也警告，周末會有更多示威活動，可能升級成暴力事件。

▲▼以哈衝突將滿周年，愛爾蘭爆示威。（圖／路透）

▲愛爾蘭示威。（圖／路透）

根據《路透社》報導，大約有4萬名巴勒斯坦支持者走上英國倫敦街頭，要求結束中東地區的血腥衝突，同時還有數千人在法國巴黎、義大利羅馬、菲律賓馬尼拉、南非開普敦和美國紐約街頭集結，白宮附近也出現示威群眾，反對美國支持以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動。

▲▼以哈衝突將滿周年，墨西哥爆示威。（圖／路透）

▲墨西哥示威。（圖／路透）

抗議者戴著黑白相間的巴勒斯坦傳統頭巾，聚集在紐約時報廣場街頭，高舉要求對以色列實施武器禁運的標語並喊著，「加薩、黎巴嫩，你們會再次崛起，人民與你們同在。」

根據以色列數據指出，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列南部，造成了1200人死亡、約250人被劫為人質。以色列隨後對加薩展開攻擊，目前已有近4.2萬名巴勒斯坦人喪生，整個加薩走廊230萬居民流離失所，還引發了糧食危機，以色列甚至遭到國際法庭指控種族滅絕。

▲▼以哈衝突將滿周年，美國華盛頓爆示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國華盛頓。（圖／達志影像／美聯社）

在英國倫敦，巴勒斯坦支持者和揮舞以色列國旗的群眾發生衝突，至少有15人被逮捕。羅馬有6000名抗議者無視遊行禁令，進入市中心示威，警方使用催淚瓦斯和水炮應對，雙方爆發衝突。

德國柏林有1000名抗議者揮舞巴勒斯坦國旗，高喊「種族滅絕的一年」口號，而以色列的支持者，則在現場抗議日益高漲的反猶太主義。

▲▼以哈衝突將滿周年，加拿大多倫多爆示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大多倫多。（圖／達志影像／美聯社）

加薩衝突在過去一年引發了全球多地大規模的抗議活動，其中包括美國多所大學校園內長達數週支持巴勒斯坦的紮營抗議活動。人權專家對抗議中一些反猶太和反伊斯蘭言論表示擔憂，並警告全球對穆斯林和猶太人的威脅正在上升。

▲▼以哈衝突將滿周年，印尼雅加達爆示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼雅加達。（圖／達志影像／美聯社）

黎巴嫩裔抗議者胡賽因（Houssam Houssein）在巴黎街頭表示，他們擔心中東會爆發大規模的區域性戰爭，「我們真的需要結束這場戰爭，因為現在已經到了無法忍受的地步。」

美國政府4日警告，哈瑪斯襲擊一周年可能會激發個別人士採取暴力行動。包括紐約在內的一些州已加強安保措施，以防範潛在威脅，預計這個週末全球還會有更多抗議活動。

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