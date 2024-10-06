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一沐日味道變了「負評炸鍋」　飲料控崩潰：不會再去

▲▼一沐日,手搖飲,排隊。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲竹香系列下架，讓網友超崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一沐日靠著台味配料粉粿、草仔粿，在手搖飲界闖出一片天。不過最近許多飲料控直言失望了，發現茶味與以前不同，「只喝一口，我還以為是店員做錯！」向店家反映後，才知道茶葉原料有更換，且竹香系列也下架了。許多網友都在官方粉專哀喊，「沒有竹香的話就不會再去一沐日了！」

一名網友在Threads重話直呼「一沐日已死」，他最近買了兩杯手搖飲，結果味道卻跟他印象中的不一樣，「只喝一口，我還以為是店員做錯！」

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照片可見，原PO其中一杯為逮丸奶茶。原PO特地拿回店家詢問，才得知他們的茶葉原料已經更換，讓原PO氣得給負評，「真的很難喝，直接倒在排水溝，掰掰了...一沐日。」

文章曝光後，底下網友傻眼回應，「今天買蕎麥茶也覺得怪怪的，希望是分店的問題」、「我昨天喝鮮奶茶也覺得很怪，粉粿也怪」、「竹香換糯香了，哭死...我也好愛竹香，但他們下架了」、「沒有竹香，一沐日再也賺不到我的錢了」、「我之前點了糯香鮮奶茶，我以為我在喝純鮮奶，一沐日把竹香茶還來啊！居然把那麼好喝的茶下架...真的要流失一堆客源」、「糯香+草仔粿=大失敗」。

事實上，一沐日9月底就在臉書粉專公告，竹香系列9月30日畢業到數中，「再見雖然難說出口，但我們會永遠記得！那個熟悉的味道即將說再見」，文末也強調10月會有「接班人」強勢登場，取而代之的新品就是「糯香系列」。

下方留言也是一片哀號，「剛去買竹香，才知道停產，店員推薦這款，原本想說不會差太多，就一樣買了十杯，結果超級難喝！無糖一入口，竟然是苦澀的，根本喝不下去，那十杯都不知道該怎麼辦了」、「竹香翡翠什麼時候要回歸？糯香真的不行，太慘了，以前一個禮拜可以喝三杯以上竹香，現在沒了，都不知道要喝哪家了」、「還我竹香茶，有夠難喝」、「沒有竹香的話就不會再去一沐日了」。

但也有網友認為好喝，「所以糯香是什麼茶？」粉專小編回應，「是綠茶喔！非一般傳統的花香綠茶」。

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