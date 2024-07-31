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「2家手搖飲料店」最紅　他驚曝：年輕人都喝！PTT炸鍋

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO驚呼「八曜和茶、一沐日最紅！」（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

財政部統計顯示，全台1年可喝掉10億杯手搖飲！而一名網友直呼，迷客夏、可不可與麻古茶坊似乎退燒了，取而代之爆紅的是「八曜和茶、一沐日」，好奇這2家是年輕人最愛的手搖飲店嗎？文章曝光後，全場熱議「只推手搖界的台積電～50嵐」、「八曜太誇張」、「一沐日就真的好喝」。

一名網友在PTT以「現在年輕人都喝八曜、一沐日？」為標題發文，他說，像是之前爆紅的迷客夏、麻古茶坊、十勝、可不可、珍煮丹、五桐號等，「現在都慢慢退燒，也有可能大家喝膩了！」

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對此，原PO也觀察發現，「現在好像是八曜和茶、一沐日最紅？各位怎麼看？」

文章曝光後，底下網友熱議「一沐日好喝啊！麻古都喝果茶類」、「一沐日粉粿油切蕎麥茶好喝」、「八曜太誇張」、「八耀我以前喝的時候都沒人，為何突然爆紅」、「超愛一沐日」、「之前遇過一沐日生意好到不接單，就再也沒想喝過了」。

其他飲料控也喊話，「只推手搖界的台積電～50嵐」、「我還在迷客夏」、「我還是喜歡喝CoCo，百香雙好喝，最近新出的水果系列也都不錯」、「唯一忠於50嵐」、「想喝奶茶，都喝CoCo便宜大碗」、「繼續清心跟50嵐」、「最近只愛得正，茶不澀很涮嘴」、「烏弄，喝過一堆後還是回來喝這家」、「 台中只喝新井茶」、「珍煮丹還是很多人買」、「茶魔+1」。

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