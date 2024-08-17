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2024首屆台東紅烏龍創意茶藝競賽出爐　吳謙竺奪首獎

▲2024首屆台東紅烏龍創意茶藝競賽出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024首屆台東紅烏龍創意茶藝競賽出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦第一屆「台東紅烏龍創意茶藝競賽」，17日在台東故事館進行頒獎典禮，台東縣長饒慶鈴揭曉成績，優勝獎由吳謙竺榮獲，獎金5萬元17、18日兩天下午1時至晚間8時在同一地點舉行「2024台東紅烏龍風格節」，推廣台東紅烏龍茶的獨特風味與文化內涵。饒慶鈴表示，盼透過多樣化的茶文化展示與創意茶藝競賽，深植紅烏龍茶的品牌形象，進一步擴大市場影響力，讓更多人愛上這來自台東的一抹「紅」。

饒慶鈴表示，台東擁有絕佳的天然環境與氣候因素，加上日益精進的製茶技術，使得紅烏龍的香氣滋味廣受消費者喜愛。自2022年成立「台東紅烏龍」品牌以來，縣府陸續進行老店新生店面改造、企業聯名、以及邀請業者研發紅烏龍特色美食等，今年更首度舉辦台東紅烏龍創意茶藝競賽，致力以多元方式開展紅烏龍茶的可能性與創新面貌，現已成為台灣備受矚目的新興特色茶。

縣府財經處進一步說明，今年度創意茶藝競賽以「台東紅烏龍茶沙龍」為題，期望選手融合紅烏龍茶的色澤、台東山海與慢活等地方意象，通過品茗空間、氛圍和體驗，建構出台東獨一無二的慢茶文化，自6月起吸引全國茶職人報名踴躍，經過激烈角逐，共有10位選手進入決賽。今日決賽現場選手們精心佈置茶席，帶來專業級精彩展演，呈現台東新茶美學，最終評選出優勝獎由吳謙竺榮獲；優質獎陳質芬贏得；優良獎高振軒獲取；最佳茶湯獎王沛文；最佳茶席獎林筱諭；最佳茶侶獎林湘玟，詳細得獎名單也可在台東財經FB查詢。

此次競賽主審由茶.小樓創辦人暨茶藝師，也是中華茶藝獎第十二屆全國泡茶比賽總決賽總冠軍李素梅擔任。她指出，今年參賽作品的品質很高，充分展現台東紅烏龍茶的風采。優勝獎得主吳謙竺，以藍染背板與席上青苔帶著觀者走進花東海岸公路兩旁的風光，傳統朱泥及白瓷雙杯的搭配兼具傳統與現代的元素，表現了紅烏龍兼具烏龍與紅茶的優點特色，整體茶席表達了台東山海間慢活步調，茶湯通透醇和而飽滿，把紅烏龍的蜜香果香詮釋得讓評審印象深刻，行茶儀軌行雲流水，令人感到舒心，台風穩健，口條清楚也把她對台東的愛與記憶表達無遺，牽動人心。

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