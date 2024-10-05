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基隆邊坡坍方搶路！謝國樑盼周日傍晚通車　謝各縣市緊急支援

▲基隆邊坡坍方搶路 謝國樑開通黃金期。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆邊坡坍方搶路，謝國樑開通黃金期。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風環流與東北季風共伴效應下，降下基隆78年以來最高日雨量，在維護良好的排洪系統順利運作下，積淹水均在短時間內迅速消退，但部分路段土石崩塌中斷，仍在積極搶通中。基隆市長謝國樑今（5日）一早就率領工務處長陳耀川、交通處長王圳宏等人，前往各處勘查災後復原搶修工程進度，並感謝國軍官兵以及各縣市支援的人力及機具，希望能早日讓市民恢復正常生活。

謝國樑4日起就極為關心新豐街與深溪路交叉路口附近的崩塌現場，今早又前往了解道路搶通的工程進度。原本施工單位表示預計星期一上班前恢復通行，不過謝國樑請工務處及廠商，能如火如荼地加緊趕工，希望能在6日傍晚恢復雙向通車，讓7日凌晨上班課民眾就能正常通行。謝國樑從4日至5日多次視察施工進度，特別關注此地的搶修情形。

▲基隆邊坡坍方搶路 謝國樑開通黃金期。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑也感謝包括內政部國土管理署、消防署、直轄市政府（台北市、新北市、桃園市及台中市）、同為北台八縣市的新竹市與新竹縣政府，以及臺北捷運公司，為迅速恢復基隆原有生活環境，發揮同舟共濟的精神，陸續派遣人員與機具至基隆，期待透過專業及高效率的技術及設備，例如挖土機、小山貓、吊卡、鏈鋸、抓斗車數台，以及數名機具操作人員，來進行施工開挖。謝國樑今天也將到各個支援地點，向來自各地支援的單位人員表示謝意，讓基隆的災後復原工作能夠更加順遂，讓大部分民眾住家與周邊環境，能在本周末大致完成災後復原。

最後謝國樑補充，極端氣候頻率越發提高，未來會同時多方評估各方數據，做更審慎判斷及考量，盼減少天氣預測誤差，並針對全市會發生強降雨情形、可能有釀災之虞的局部地區，做出具科學性的判斷並提前進行防範。

▲基隆邊坡坍方搶路 謝國樑開通黃金期。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆邊坡坍方搶路 謝國樑開通黃金期。（圖／記者郭世賢翻攝）

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