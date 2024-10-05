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基隆城市半馬10／6登場　交通處：市區交管公車改道行駛

▲基隆城市半程馬拉松10／6起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松10月6日起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市公車處為配合10月6日「2024基隆城市半程馬拉松」活動交通管制，自活動當日上午5時至11時止，暫改各路線班車廻車及載客地點，俟交通管制解除後，恢復原路線行駛。

基隆市公車處表示，交通管制影響1、2、3、5字路線，公車改道如下：一、中正區各線公車101、102和平島、103八斗子、104新豐街等路線班車，行駛至仁二路（二信循環站），再右轉進入中正路、信二路，左轉回義一路載客，依原行駛路線回各分站。

二、信義區各線公車：201深美國小（經仁一路）行駛至仁二路（二信循環站），右轉中正路後再右轉仁一路返迴分站，請市區民眾改至仁二路或電力公司站上下車。信二路的107八斗子-信中-火車站、202深美國小、203深澳坑、204教忠街線等路線，行駛至仁二路（二信循環站）右轉中正路後再右行信二路，依原行駛路線返回分站，請民眾改至仁二路口或市政府（星巴克咖啡）站上下車。

三、中山區各線公車: 301太白莊、302中山高中、303大竿林等路線班車，行駛至仁二路（二信循環站），續行至基隆火車站(南站)，左轉進入忠二路，再右行孝二路依路線行駛後返回分站，進市區不受改道影響。

四、安樂區各線公車: 501國家新城、502建德國中、505大武崙等路線班車，行駛至仁二路（二信循環站），再左轉進入孝二路，停靠城隍廟站(臨時站牌改設於孝二路87號（振興檳榔前），再左轉忠四路或成功路橋後返回分站，請市區民眾改於城隍廟臨時站牌上、下車。

五、七堵、暖暖區各線公車：402、403、406、601、602、603、605等路線班車等路線班車，依原行駛路線回各分站，不受影響。詳細資訊請至「基隆市公車處」網站查詢，公車處於交通管制期間照常提供交通服務，請市民朋友多多使用。

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