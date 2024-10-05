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山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

▲▼金山區多地淹水，分局前汪洋一片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市金山區昨多地淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

「山陀兒」颱風在高雄登陸後消散，不過昨日北海岸卻出現驚人雨量和淹水災情，其中新北市金山區三和就出現614毫米雨量、新北瑞芳3天內也出現899毫米。氣象署表示，主要是颱風減弱為熱帶低壓外圍環流配合東北風在北海岸產生輻合效應，加上地形抬升交互作用，產生較大雨勢。

「山陀兒」颱風10月3日中午12時40分左右在高雄小港登陸，昨天10月4日清晨5時在高屏上空降為熱帶性低氣壓並快速消散後，北部的北海岸卻出現驚人降雨，氣象署今日也說明原因。

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氣象署預報員林定宜表示，過去3天基隆北海岸、東北部、東北角有較大雨勢，昨天新北市金山區三和下了614毫米雨量，三和3天累計降雨達801.5毫米，新北市瑞芳10月2日到4日也出現899毫米累積雨量。

對於驚人雨勢，林定宜說，主要原因是颱風減弱為熱帶低壓帶來的外圍環流東南風，配合東北風在北海岸產生輻合效應，加上北海岸地形抬升交互作用結果，產生這麼大輻合效應。

林定宜指出，這個季節在1萬2千公尺高空有南亞高壓反氣旋，秋天慢慢會往南邊移動，會產生西北向、東南走向的高空氣流，配合過去兩三天高空槽線帶來的西往東氣流，產生輻散作用，有利低層輻合、高層輻散，容易產生低層旺盛對流和近地面降雨等劇烈天氣，導致過去3天降雨非常明顯。

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