台大醫護「搭橡皮艇」進金山！　原因感動炸

▲台大醫院金山分院院長蔡兆勳也在臉書發文，透露現場情況。（圖／翻攝自蔡兆勳臉書）

文／CTWANT

山陀兒颱風外圍環流給台灣北海岸帶來驚人雨量，金山地區昨（5日）累積雨量達614毫米，多處淹水至膝甚至及胸深。而台大醫院金山分院院長蔡兆勳也在臉書發文，透露現場情況，並分享醫護人員搭乘橡皮艇堅守崗位的原因。

蔡兆勳在臉書中向大眾報平安，「我從傍晚陸續接到部長、局長等各級長官及好友的關懷，特別在此向大家報平安！金山分院目前沒有淹水，希望雨水盡快消退，天佑台灣，天佑金山，也謝謝大家的關心」，表示金山分院本身並未受淹水影響，但通往外界的三條主要道路均因積水無法通行，導致部分門診及血液透析病人被困在醫院無法回家。

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蔡兆勳保證院方會安置這些病人並提供必要物資，等到水退後再護送他們回家，「請病友及家人安心，大家都是一家人，我們會全力照顧」。蔡兆勳說明，由於金山分院的醫護人員大多來自外地，他們無法回家休息，必須留在醫院過夜或繼續值班。而從台大總院前往金山值班的醫護人員也因淹水受困，經過協調，部分人員得以搭乘橡皮艇脫離淹水區，再由院方同仁接駁回院繼續工作。

蔡兆勳解釋，醫護人員堅持值班是因為「他們不忍心讓白班同仁連續工作24小時」，因此勇敢挺身而出，為金山地區民眾健康奉獻專長，「我和同仁一樣都為此事膽戰心驚，非常擔心萬一途中出現狀況怎麼辦？這互相的關心就是同事情與同事愛的團隊精神！也請同仁兼顧自己安全，其實在非常時期上班24小時對每一位醫療人員來說都有經驗，我們是特別有韌性的一群人」。

蔡兆勳強調，這並非為了博取掌聲，而是希望透過這次非常時刻，讓民眾了解醫護人員的辛勞，並給予應有的同理與尊重，「平常或許認為沒什麼，在這非常時刻才能顯示出可貴。同仁長途跋涉到金山服務，貢獻專長，為的就是金山地區的民眾健康，也是臺大醫療體系責無旁貸的社會責任，無論如何我們會繼續經營下去，讓我們共同珍惜擁有。我們不是要博取大家的掌聲，是希望由此非常時刻所顯示的情況，讓民眾了解並給我們同理與尊重。我們也會以同理感恩的心與民眾在一起，共創美好與健康」。

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