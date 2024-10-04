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教育部將閩南語更名為台灣台語　台南藍軍認為語言應平等

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台語將成為國語？台南市議會4日重新開議，國民黨團質詢客家委員會，賴清德總統想把台語變成台灣國的國語？可曾思考過「語言平權和族群平等」，全國客家人口之多，排名第二，原民語言也多樣，為何要讓教育部將一個單純的語言能力認證考試之閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，國家語言不是應該平等嗎？

王家貞說，全國客家鄉親有446萬，人口是第二大，賴清德要把閩南語變成台灣台語，客家鄉親9月9日，在台南賴清德的本命區召開委員會，委員們在會中，對於把台語變成台灣國的國語表達強烈不滿，國家語言應該要重視「語言平權和族群平等」，國內有這麼多的族群，為何要將台語變成台灣國的國語？執政者施政應該要憂心的是，不患寡而患不均，客家鄉親在台南有13萬多人，占台南市總人口7％，客家委員會應正式把委員意見，轉到中央讓民進黨中央政府聽到。

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤榮智則關心體育問題，他說運動強國家就會強，為培養基層排球人才並推廣排球運動，台南學甲地區特別辦理華宗盃比賽，至今已跨越45個年頭，也成為國內四大公開賽之一，會命名為華宗盃也是為了，紀念故省議員陳華宗對地方建設的貢獻，這項比賽今年10月12日起又將分為高中組，社會大專組兩階段比賽，運動器材設施不足應補助，但近年來卻屢屢出現比賽經費落差，很高興體育局補足經費，希望來年也別忘了補助。

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，滑輪溜冰相當盛行，在亞運有17金，7金就是華人奪得，東京奧運因此將滑板納入比賽項目，但台南能成為專業比賽用地的只有永康的競速場地，雖然說小東和永大溜冰都可以進行花式、自由式，但這些比賽都分類，因此場地是否也應該分門別類，屆時也可以讓選手能專心練習，安平滑輪溜冰場旁有一塊國有地，目前由私立高職認養，為了優秀選手需求，請體育局積極爭取將這塊地規劃為專業滑輪溜冰場地。

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林美燕說，台南運動競技比賽場地不足，每當要辦大比賽，就要到外縣市借場地，去年舉辦全國運動會，需求49個場地，因不足需要跟外縣市借9個，2025年要辦全中運，需要33個場地結果又要外借4個，為何台南無法擁有完整的運動比賽場地？

▲台南市議會國民黨團表示，教育部語言能力認證考試將閩南語更名為「台灣台語」，引起非常大的爭議，質問國家語言不是應該平等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李中岑表示，全中運明年舉辦，需要整修的場地希望能積極整修和發包，能儘快讓選手進入測試，保有台南的主場優勢，鄉親關注的亞太棒球村，希望能改變營運方式，成立棒球村的目的，是希望台南棒球成績越來越好，因為現在很多場地讓學校管理，結果選手要使用訓練，學校反而不同意，花這麼多錢興建棒球村，不是為了財團，而是希望培養像大古翔平這樣，享譽國際的選手。

體育局長陳良乾解釋說，國家只有一個射擊館，划船缺乏2000公尺河道，安平運河、安南大圳都無法使用，自由車場地在整修，安平專業游泳池興建完畢就不用外借。

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