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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團拋問卷考題　大法官被提名人盼審查時程定案後再答復

▲副總統蕭美琴主持司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統蕭美琴主持司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

對於台灣民眾黨⽴法院黨團在9⽉23⽇發函請司法院正、副院長及⼤法官被提名⼈填答問卷調查表，其中並有部分提問涉及《⽴法院職權⾏使法》違憲審查條⽂。7位大法官提名人4日發表聯合聲明，基於尊重⽴法院三個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，回復問卷應待⽴法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進⾏答復。

總統府8月底公布7位大法官被提名人名單，提名咨文已送立法院，但尚未進入實質審查階段。被提名人分別為張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡。民眾黨立法院黨團在9月23日時，發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表。

7位大法官指出，為利⽴法委員進⾏同意權審查，他們的簡歷、⾃傳、著作、財務等各項資料，均已提交⽴法院，藉此說明個⼈學識專長、從事法律相關⼯作歷練、參與釋憲及憲法訴訟之經驗，及對憲政秩序、⼈權保障之價值理念︔並為增進社會⼤眾瞭解，簡歷及⾃傳也已經公布在總統府官網。

7位大法官指出，⼤法官是憲法的守護者，職司憲法審判。因此，他們尤為深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各憲政機關運作，依法接受⽴法院專業審查。倘能獲得⽴法院審查通過擔任⼤法官，必將全⼒以赴，超出黨派以外，獨⽴⾏使職權，為保障⼈民基本權利，維護⾃由民主憲政秩序，貢獻⼀⼰之⼒。

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