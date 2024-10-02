賴清德對柯文哲緊盯監視器「一笑置之」　黃國昌嗆：怎麼笑得出來？

▲北檢提訊柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，第一次被裁定無保請回時，民眾黨立委黃國昌當時爆料，柯稱自己在北檢站挺緊盯監視器，「直視濫用權力的（總統）賴清德」；總統府副秘書長張惇涵2日接受專訪時稱，賴「一笑置之」。對此，黃國昌晚間痛批，難以相信這是總統的格局，對於台灣司法正義遭民進黨政權踐踏至此，堂堂總統怎麼還笑得出來？

針對張惇涵稱，賴清德對柯文哲在北檢緊盯監視器是在看他的說法「一笑置之」，黃國昌2日晚間於臉書以「賴清德的笑與怒」發文表示，正當全國因颱風放假，嚴密防範山陀兒颱風對台灣可能的侵襲之際，看到總統府派出副秘書長接受專訪，表示柯文哲當初在接受超過70小時的拘束訊問之後，對於綠色新威權所提出的沉痛控訴，賴清德「一笑置之」。

「我真的難以相信，這是總統的格局。」黃國昌提及，過去幾天，無論是三軍將領們沒有起身肅立迎接總統，引發總統震怒；抑或是拿著錯誤的資訊大耍官威，六度責問地方首長到底撤離多少人，都讓全體國人見識到賴清德毫不掩飾的怒氣。

黃國昌批評，讓人難以理解的是，對於台灣的司法正義遭民進黨政權踐踏至此，堂堂總統怎麼還笑得出來？也讓人不禁揣度，總統的發怒，為何如此不問是非？

黃國昌曾於9月接受網路節目訪問時指出，柯文哲跟他說，自己在北檢候審室有空的時候，就會站得直挺挺、雙眼直視看著監視器，「因為他在看賴清德！」柯文哲當時腦子裡想的，就是當國家權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事情。

張惇涵2日接受Yahoo TV節目《齊有此理》訪問時，被問到賴清德有無主動澄清過沒在監視器上？張惇涵笑說這不用澄清，實際上不可能發生；至於黃國昌的指控，張惇涵回應，總統就一笑置之吧。

▼立委黃國昌9月4日4日爆料柯文哲在候審室的想法，柯文哲稱有空就會雙眼直視看著監視器，「因為他在看（總統）賴清德」。（資料圖／《中午來開匯》提供）