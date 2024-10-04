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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

▲▼行政院長卓榮泰赴立法院備詢前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總算案遭藍白聯手退回，立法院長韓國瑜為此做東邀約藍綠白朝野黨團三長、行政院三長今（4日）晚餐敘，但受山陀兒颱風影響將延期。而今日立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案僅限列，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票、綠營則是僅澎湖立委楊曜未投。

明年度總預算案兩度遭藍白聯手杯葛，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，雖去年已編列的常態預算未受影響，但新編列的社福津貼、教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善、癌症新藥補助以及軍公教加薪等都受影響。

為總預算案卓揆上月底也與立法院長韓國瑜火速會面、詳談近20分鐘，韓也邀朝野黨團三長與政院三長今（4日）吃「和解飯」， 當面溝通總預算。但受山陀兒颱風影響將延期。

今日院會中，台灣民眾黨團提案僅限列，今日院會不處理臨時提案，等於變相封殺未在議程上的總預算案，國民黨團則表達立場一致，民進黨團則提出異議，而表決過程中，綠營高喊口號，痛批藍白「只搞政爭 不顧民生 惡意杯葛 全民受害」。

最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過。藍白陣營部分，張啓楷、柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票、綠營則是僅澎湖立委楊曜未投。不過院會後續議程中，副院長江啟臣則宣布，陳超明表達稍早表決與國民黨團意見一致。

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