「似已完成」就能拿容獎？　許淑華再點京華城案疑點籲監院重啟調查

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見近1個月，台北市議員許淑華1日質疑，京華城每份公文都疑點重重，還發現京華城容積率從392%到560%的關鍵公文，針對都審會決議「要求京華城做大街廓整體開發」部分居然用「似已完成」的模糊字眼帶過，該份公文是由柯親簽。她質疑，此舉幫京華城開啟560%的容積大門，呼籲監察院應重啟調查。

許淑華表示，京華城每份公文都疑點重重，她還翻出京華城容積率從392%變為560%關鍵公文，監察院「似已完成」認定太模糊，呼籲監察院應重啟調查。她說，該份公文也是柯文哲親簽，引述前監委劉德勳2016年的糾正案為理由，幫京華城開啟560%的容積大門。

許淑華翻閱公文發現，針對都審會決議「要求京華城做大街廓整體開發」部分，居然使用「似已完成」的模糊字眼一筆帶過。原本都市計畫公益原則，是要求財團在開發建案時，同步將西北側老舊街廓做整體開發，促進區域發展、振興，照顧居民。

許淑華說，柯文哲對此認定確相當寬鬆，稱「似乎已經有做了吧」就讓其通過，使財團一舉省去大量的開發責任與成本，也損害到西北側無數市民朋友權益。

許淑華指出，劉德勳現已退休，是馬英九總統提名的監察委員，在任期間非常關心京華城案；離開公職後更擔任「沈春池文教基金會」董事，也就是沈慶京父親的單位，「怎麼這麼巧？」

「為何當年公文用字如此模糊？柯文哲為何不採都審會原有決議？劉德勳任職有沒有避嫌的問題？這都是需要釐清的。」許淑華說，雖然議會調查小組已完成560-840%行政違失調查，但她認為，392%到560%這段，監察院有必要重啟調查，為西北側市民朋友討一個公道。

▲許淑華質疑，京華城案公文稱「似已完成」就能拿到容獎，疑點重重呼籲監院重啟調查。（圖／取自許淑華臉書）