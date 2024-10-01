東湖往汐止塞到爆！雙北水門政策不同調　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

▲台北市議員陳宥丞。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對山陀兒颱風，北市府9月30日宣布10月1日早上9時執行水門、越堤坡道只出不進，10月1日早上9時再宣布，傍晚5時全市關水門、越堤坡道，結果新北市卻在1日晚間9時才執行只出不進、晚上10時封閉，造成各路大塞車，以內湖南港、汐止最為嚴重。民眾黨台北市議員陳宥丞痛批，雙北不同調害民眾未見風雨先被氣暈，連要趕去醫院都卡在車陣。

陳宥丞1日晚間於臉書發文表示，一個水門各自為政，雙北還沒風雨先被氣暈，「今晚服務處收到許多陳情電話，民眾爆氣表示東湖往汐止方向嚴重回堵、動彈不得，連就醫都被耽誤！」

陳宥丞指出，民眾無法理解風雨還沒來，雙北水門和越堤道路不同調，台北往新北越堤道路無法使用，大湖公園、康寧交流道、東湖地區往汐止方向一路回堵，塞車動彈不得，連要趕去醫院就醫，都被卡在車陣痛苦難耐，打了1999和警察局也是沒無法處理，無奈到打來服務處陳情。

陳宥丞提及，料敵從寬、禦敵從嚴，對於颱風的影響必須提前準備和因應，但同為一日生活圈雙北，對於交通水門、越堤道路的管制和疏散完全不同調，導致用路人無法理解甚至提前規劃，甚至在尚無風雨也不知靈活調度，讓大家未見風雨，先被氣暈。

陳宥丞批評，民眾只見雙北長官在晚上8時宣布颱風假，卻不見有任何人解決不同調，導致塞車回堵的應變能力，「希望蔣萬安不要享受最帥市長美名，卻忘記因雙北不同調而塞在路上的市井小民」。

▼民眾黨台北市議員陳宥丞痛批，雙北水門政策不同調，造成東湖往汐止方向嚴重回堵，連要趕去醫院就醫，都被卡在車陣痛苦難耐。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）