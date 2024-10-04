日本首相石破茂首度國會施政演說　反對中國以武力改變東海現狀

▲日本首相石破茂4日在眾議院發表施政演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本新任首相石破茂今（4）日下午在眾議院首度發表施政演說。他強調，未來再度打造「安心且富饒」的日本，透過加薪與擺脫通貨緊縮政策，吸引對各大產業加速投資，同時在內閣成立防災廳。在外交方面，他將以日美同盟為穩定日本和平的基礎，並加強與中國之間的溝通，構築具建設性的穩定關係。

根據《日本放送協會》，為了平息朝野與民眾對於自民黨政治資金弊案的憤怒，石破茂4日下午在眾議院首度對國會發表「所信演說」，整理出未來的施政方向與外交策略，他強調將會竭盡全力守護日本與日本的未來，在政治資金問題方面，重新取得民眾對於政治的信任，再創安心且富饒的日本。

在外交政策方面，石破茂首先指出，俄羅斯侵略烏克蘭、最近的中東情勢，導致國際社會的矛盾與對立加劇。在此之際，他強調未來將以日美同盟為基礎在世界廣為結交志同道合的友好國家，進而實現日本與地域情勢的和平穩定。

在日韓關係方面，隨著兩國明年將迎來外交關係正常化60周年，石破茂強調將透過合作，鞏固日韓關係穩定發展。而在日中關係，石破茂強調在所有方面與中國積極溝通，在反對中國意圖以單方面力量改變東海現狀的同時，尋求在諸多議題上與中國合作，致力構築具建設性且穩定的日中關係。

至於在俄烏戰爭方面，石破茂表示未來將會大力推動對於俄羅斯的制裁與對於烏克蘭的援助政策；而在日俄關係方面，則堅持透過締結和平條約的方式解決領土問題。

▲橫田早紀江向北韓呼籲，要求金正恩早日釋放她的女兒橫田惠。（圖／路透）

面對日本公民遭到北韓（朝鮮）綁架的問題，石破茂在演說強調是「最重要的課題」，期盼能夠儘快讓被綁架者早日回國。石破茂認為，如今日本的防衛安全面臨戰後最為嚴峻且複雜的情況，因此必須從根本強化防衛力量，其中關鍵在於改善自衛隊人員的待遇和就業環境，而這更包括減輕沖繩美軍基地的負擔。

在防災方面，石破茂承諾將在內閣設置「防災廳」，不僅從根本增加防災預算與相關專業人員的培訓，為了實現「災難零死亡」的目標，更必須整頓國內避難所，一旦災難發生時，能夠透過政府與民間合作，迅速整頓廁所、餐車、寢具、衛浴設備等。

在經濟政策方面，由於民眾抱怨薪資的漲幅始終趕不及物價上漲，因此石破茂在演說中承諾，全國平均的法定最低薪資將在2029年以前提高到1500日圓，同時透過擺脫通貨緊縮政策，吸引對各產業加速投資。

另外，在人口政策方面，石破茂也認為人口減少是「沉默的有事」，為威脅國家生存根本的重要課題，因此他有意推動針對勞動制度進行改革，透過縮短工作時間來協助家庭育兒。