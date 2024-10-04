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快訊／這裡也有！　沖繩那霸機場工地挖出「美軍未爆彈」

▲▼一架班機飛往宮古島時，發現機艙窗戶出現裂縫，緊急飛返那霸機場。（圖／達志影像）

▲沖繩縣那霸機場發現美軍過去留下的未爆彈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最近日本國內的機場接連發現疑似未爆彈的物體！昨（3）日上午在沖繩縣那霸機場再度發現一顆疑似二戰時美軍所設置的未爆彈，目前由自衛隊緊急回收，並未影響飛航安全，是繼2日宮崎機場發現未爆彈後，再度有機場發現未爆彈的案例。

根據《日本放送協會》、《沖繩時報》，日本沖繩縣那霸機場關係人士指出，3日上午作業員在距離跑道附近的材料放置場上，在地面處發現一枚美國製的60mm迫擊砲，最後由陸上自衛隊前來回收處置，初步判定並無爆炸危險，未危及飛航安全。

那霸機場辦公室指出，從今年3至6月之間，在跑道周邊的限制出入區域內進行相關偵測作業時，一共發現7枚美國製的5英寸前射飛機火箭彈、水雷等未爆彈。

從今年1至9月以來，那霸機場跑道周邊等限制區域，共發現7枚未爆彈或疑似未爆彈的物體。

報導指出，沖繩機場前身在太平洋戰爭爆發以前，是日本軍民共用的「小祿機場」，由舊日本海軍建設，不過1944年10月10日「沖繩大空襲」時，遭到美軍激烈的空襲與艦砲射擊，最終於1945年被美軍佔領，直到1972年沖繩縣回歸日本後，那霸機場才由日方管理。

日本國土交通省透露，目前未能釐清美軍1945年至1972年之間，是否曾確實針對那霸機場內的未爆彈分布進行詳細調查，因此自從沖繩縣回歸日本、日本政府接手管理那霸機場後，在機場第一跑道附近，不時會發現未爆彈。

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