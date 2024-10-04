國安機密恐外洩！韓警廳竟設760「中國監視器」　抓間諜部門也淪陷

▲南韓警察廳多個部門設置的監視器，被踢爆是中國製，可能引發國安疑慮。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

近年來隨著資安意識的抬頭，全球對於中國製監視器或網路攝影機存在疑慮，質疑可能會透過惡意程式連結至中國伺服器。因此，繼南韓軍方在兩韓軍事分界線（DMZ）發現1300台中國製監視器後，其實就連警方也跟著淪陷，光是警察廳本廳和各市道的警察署就發現760台中國製監視器。

根據《韓聯社》，南韓隸屬於行政安全委員會的國會議員朴貞炫（共同民主黨，大田市大德區）收到由警察廳分析的資料「警察廳與所屬機關、市道警察署監視器現況資料」，經過進一步分析後發現，光是在警察廳本廳、中央警察學校、18所市道警察署內，最少設置了760台由中國製造的監視器。

其中，設置最多支中國製監視器的警察部門為京畿南部警察廳，光是廳內就設置117台中國製監視器，其次為各設置95台中國製監視器的仁川警察廳、忠北警察廳，接著是設置89台的全南警察廳、設置72台的首爾警察廳、設置44台的蔚山警察廳、設置29台的忠南警察廳、設置26台的京畿北部警察廳。

就連警察廳本廳也有2台中國監視器，而警察中央學校則是有62台。

報導指出，京畿南部警察廳旗下設有產業技術安保搜查隊辦公室，去年專門偵辦將軍事裝備核心零件設計圖指向國外洩露的產業技術間諜，至於今年則是負責偵辦將半導體技術外洩給中國的產業間諜，然而如今廳內卻被發現設置高達117台中國製監視器。

至於仁川警察廳網路搜查隊、光州警察廳安保搜查隊等多個與間諜調查工作等有關連性的部門，也發現設置中國製監視器。

朴貞炫呼籲，國會應該協助這些警察廳改採無國安疑慮存在的國產（南韓製）監視器，「光是調查警察廳本廳與各市道的警察廳，就能夠發現竟然設置如此之多的中國製監視器，一旦把搜查範圍擴大至最前線的警察署，則可能至少發現數千台監視器都是中國製。」

據悉，南韓軍方關係人士曾於9月13日指出，前線部隊被發現至少設置1300台中國製監視器，因此在之後停止運作、全數撤除。南韓軍方關係人士證實，這些問題監視器會因其「特殊設計」，將拍攝到的影像傳送至位於中國的伺服器，不過幸好目前未有重要軍情外洩。