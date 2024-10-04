永不放棄核武！金正恩威脅「核武攻擊」南韓　金與正猛酸南韓武器

▲金正恩2日視察朝鮮人民軍特戰部隊訓練基地，威脅對南韓使用核武。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月1日迎來國軍節，總統尹錫悅前往首爾機場出席閱兵儀式時，警告北韓（朝鮮）一旦使用核武，將迎來政權覆滅之日。對此，北韓最高領導人金正恩在視察特戰部隊訓練基地時，稱尹錫悅為「傀儡」，並警告一旦南韓與美國侵害北韓主權，則擁有核武的北韓，將動用包括核武在內的所有手段強烈回擊。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩本月2日前往西部地區朝鮮人民軍特殊作戰部隊訓練基地視察時，針對尹錫悅在南韓國軍節閱兵時的演說內容發表看法，不僅直接稱尹錫悅為「傀儡」、「失能者」，更強調身為擁核國、核武強國的北韓絕對不會放棄使用核武，一旦雙方爆發衝突，則大韓民國和首爾無法苟活。

▼南韓總統尹錫悅、南韓國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

金正恩表示，「尹錫悅傀儡在發表演說時，還是無法脫離反共和國（北韓）的執念與被害意識。韓美同盟建立在核武與輕率的言行舉止的基礎之上。說什麼『壓倒性的對抗』、『政權的終結』，如實展現其好戰的性格，不僅暴露出傀儡們對於國防的不安與焦躁心理，更是證明他們自己才是破壞和平之人。」

金正恩將砲口對準尹錫悅，「尹傀儡居然在擁有核武國家的面前，將『壓倒性的軍事應對』掛在嘴邊，讓我不禁懷疑（尹傀儡）是不是失能的人！無論敵方採取任何威脅性的言行、動作、策略與任何試圖，都無法阻擋我國的軍事優勢，更無法奪走我國所擁有的核武。」

金正恩向外界警告，一旦有任何勢力威脅北韓生存與國家主權，則北韓將不惜動用包括核武在內等任何手段做為攻擊，「一旦與擁有核武的國家爆發軍事衝突，則祈禱幸運生存，根本就是無用的蠢事。若是發生這種情形，首爾與大韓民國要永續生存，是不可能的事。」

▲金與正狂酸南韓研發的「怪物級導彈」玄武-5型。（圖／VCG）

針對尹錫悅在國軍節閱兵時的發言，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正同樣發表標題為「到底是在炫耀武力、還是殖民地傭兵的葬禮」的談話，內容針對南韓首度研發的「怪物級導彈」玄武-5型發表看法，稱玄武-5型只是體積龐大的醜惡無用之物，認為南韓無論再怎麼增加常規性武器的彈頭重量，威力還是遠不及戰術核武。

南韓從10月1日國軍節起創設「戰略司令部」。金與正對此更是狠酸，「韓國連一枚戰略武器都沒有，這就像是一隻長癬的狗戴上頭盔。就算長癬的狗戴上頭盔，也無法變身為老虎或獅子。」

對於美軍戰略轟炸機B-1B在南韓國軍節閱兵登場，金與正更認為「淪為美軍殖民地的南韓」毫無作戰指揮權，「韓國的三軍統帥和部下走狗、傀儡陸海空軍鄭重地排列致敬，這在世界閱兵史上是絕無僅有、不看可惜、只有殖民地韓國才會出現的『名場面』。」