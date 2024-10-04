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聯手國軍弟兄、環保清潔人員　高雄警盼3天回復市容

▲▼山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒，道路通行受阻。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒，道路通行受阻。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

山陀兒颱風侵襲全台，強勁的風勢伴隨猛烈暴雨，造成市區部分路段路樹傾倒，道路通行受阻，目前高雄市總動員，全力投入災後復原工作。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原，力拼市長3日恢復市容目標，讓民眾儘快回到正常生活的目標。

員警盡心盡力，發現有路樹、招牌圍籬倒塌等災情，馬上到場處置，拉起封鎖線、擺放三角錐及爆閃燈警戒，以管制人車通行，員警同時也協同救災國軍兵力與環保局、區公所清潔隊人員共同協助下，執行市區道路清淤、倒塌樹木分解、低窪地區排水及廢棄物清理等工作，儘快恢復道路暢通，協力恢復市容。

▲▼山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒，道路通行受阻。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原。（圖／記者吳世龍翻攝）

分局長謝承甫體恤員警、國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹辛勞，特別購買飲料逐一發送到每位執行復原工作人員手上，為他們在炎熱天氣下工作帶來解渴的飲品，藉以滋潤每位人員日夜辛勞的心靈，感謝他們不停歇地連續趕工，為用路人和鄉親們清理出安全的道路，維護道路安全。

▲▼山陀兒颱風侵襲全台，造成市區多處路樹傾倒，道路通行受阻。三民一分局員警守護家園不停歇堅守崗位，並且協同國軍弟兄、環保清潔兄弟姐妹投入市容復原。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民一分局分局長謝承甫表示，保護人民生命財產是警察的天職與使命，本分局秉持服務的精神，持續與國軍及環保清潔隊通力合作，使災後復原工作順利進行，讓民眾儘快回到正常的生活。

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