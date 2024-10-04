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連放4天颱風假！學生憂教學進度落後　高市府授權調整期中考日

▲▼中正高中。（圖／記者許宥孺攝）

▲中正高中圍牆倒塌。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風橫掃高雄，造成高雄市多所校園路樹傾倒，導致通學道路受損。副市長李懷仁、教育局長吳立森今(4日)前往各校勘災，也提及10月中旬是第一次期中考周，但颱風假影響課程進度，經評估後，授權各校可自行調整課程進度、考試內容，若需調整考試日期，最晚於25日前完成第一次期中評量即可。

高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森今日到中正高中、鳥松區仁美國小、鳳山區忠孝國小丶仁武高中與鼓山高中勘災，指示全力協助校園全面搶修，提供安全無虞學習場所，讓師生下週一正常上放學。

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▲▼中正高中。（圖／記者許宥孺攝）

▲中正高中校內樹木倒塌。（圖／記者許宥孺攝）

其中仁美國小多棵路樹傾倒、通學道毀損；仁武高中樹木傾倒，大門、側門傾倒；中正高中校區與國軍高雄總醫院共用圍牆倒塌，校園外路樹傾倒影響通行；鳳山區忠孝國小多處鐵皮屋頂掀起等。鼓山高中機房、地下室拔河隊練習區則發現積水；舉重館選手住宿區天花板、圖書館採光罩有破損情形。

教育局長吳立森表示，高雄市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，均已全面進行搶修中。目前全面搶修學校通學步道路樹與校內致有安全疑慮的部分，讓師生下週一能正常上放學。

▲鼓山高中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山高中舉重選手住宿區天花板破損。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山高中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山高中拔河隊練習區積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，因山陀兒颱風影響學校課程進度，高雄市教育局經調查評估後決定，所屬各級學校本學期第1次定期評量週時程，為避免影響後續行事曆的安排，各校可透過調整授課進度與考試內容來因應颱風停課的影響。原則上日程不做調整，若有特殊需求，學校可透過課程發展委員會討論，並於10月25日前完成第一次期評量。

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