周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

▲周末東部有雨、西部多雲到晴。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(5日)和周日降雨趨緩，東雨西晴、溫度回升，下周有東北季風接力，北部和東半部有雨，雙十節雨區縮小為桃園以北和東北部，溫度將略轉涼。下周三關島附近可能有熱帶系統發展，路徑將朝日本東側移動，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天轉偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨地區偏南部和中部以北近山區。明天氣溫回升，各地低溫約24到26度，高溫約30到32度。

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下周一起東北季風開始增強和影響，黃恩鴻分析，下周一、下周二迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，其中北部、東北部降雨明顯，有局部較大雨勢；中南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，下周三到下周五包含雙十節仍受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區桃園以南多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。溫度也會逐日下降，低溫約22到24度，北部和東半部高溫約27到29度，中南部約30到32度。

另外，明天基隆北海岸、東半部沿海及蘭嶼、綠島仍有長浪發生的機率。

下周可能又有熱帶擾動發展，黃恩鴻表示，下周三可能有熱帶系統發展，位關島附近往日本東側移動，對台灣沒有影響，因時間尚久且距離台灣遠，是否成颱仍待觀察。