維港煙火連放23分鐘吸33萬遊客駐足　600架無人機表演突取消

記者魏有德／綜合報導

為慶祝大陸建政75週年，香港維多利亞港昨（1）日演出大型煙火秀，全長共23分鐘，七彩光影照亮維港周邊，吸引香港及大灣區共33萬民眾和遊客駐足觀賞，不過，港府原本安排穿插的的首次無人機表演卻因為維港上空「電離層閃爍」現象而在開演前3分鐘宣布取消，讓遊客無緣見到600架無人機飛行演出的景象。

▲香港維多利亞港施放23分鐘煙火，慶祝大陸建政75週年。（圖／翻攝新華社，下同）

《新華社》報導，21時05分，以「盛世煙花耀中華」為主題的煙花（煙火，下同）匯演正式開始。伴隨中國愛樂樂團演奏的《群星黃河協奏曲》，第一幕「慶祝中華人民共和國75週年華誕」登場，當第一朵煙花從水中的躉船發射至夜空時，觀眾齊聲歡呼，拍手叫好。

據了解，這次維港煙火秀歷時23分鐘，共分為8幕，分別是「慶祝中華人民共和國75週年華誕」、「山河無恙」、「今夜星光燦爛」、「獅子山下70載」、「繼續微笑」、「喜迎國寶熊貓」、「吉祥三寶」及「大好河山」。

在煙火展演期間，現場還揚起不同主題的背景音樂，搭配色彩斑斕的各式煙火，形成視覺與聽覺上的雙重享受。這次港府共準備31888枚煙火，打造出900公尺寬、250公尺高的立體空間，十分震撼。

值得注意的是，港府原先安排的5分鐘無人機表演，原定在20時55分開始，但香港康樂及文署事務署在開始前3分鐘突然宣佈，因維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）現象，表演取消。

香港無人機總會主席楊景賞透露，無人機進行群飛匯演，需要依賴高精度的衛星定位系統，才能做出精準圖案，「電離層閃爍是受到太陽活動影響的天文現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，造成間歇性訊號中斷。」

