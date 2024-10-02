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回收撿到這幅畫「老婆狂嫌好可怕」　竟是2.1億畢卡索真跡

▲▼畢卡索畫作。（圖／翻攝digital.nga.gov.au）

▲義大利一名回收業者撿回畢卡索真跡。（圖／翻攝digital.nga.gov.au）

記者吳美依／綜合報導

義大利一名回收業者撿到一幅畫，帶回家中並且掛在牆上，多年來都被老婆嫌棄「好可怕」，62年之後送給專家鑑定，才發現竟是西班牙藝術大師畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）的真跡作品。

1962年，羅索（Luigi Lo Rosso）在卡布里島（Capri）清掃一間民宅地下室時，意外發現了這幅畫。他沒想太多，就帶回位於龐貝（Pompeii）的家裡裝飾，接下來數十年，都被裱框在一個廉價畫框，掛在客廳牆上。

羅索的兒子、現年60歲的安德利亞（Andrea）回憶，他小時候看過「藝術史百科全書」之後，一直覺得這幅畫是畢卡索作品，因為左上角就有這位大師的獨特簽名，「我爸甚至在我出生前就撿到這幅畫，但完全不曉得畢卡索是誰。他不是一個很有文化的人。我媽媽也不想留著它，她一直說它太可怕了。」

羅索生前一直沒有認真看待，安德利亞則是抱著疑惑長大，直到近年終於採取行動。調查之後，藝術品估價、修復與鑑定機構「阿卡迪亞基金會」（Arcadia Foundation）成員、筆跡專家阿爾蒂耶里（Cinzia Altieri）證實，「毫無疑問，這個簽名就是他的。」不過，西班牙畢卡索基金會，仍對畫作真偽擁有最終決定權。

根據專家看法，這幅畫可能創作於1930至1936年，描繪對象是朵拉．瑪爾（Dora Maar），她是一名法國攝影師兼畫家，也是畢卡索的多年情婦與謬思女神。

如今這幅畫預估價值高達600萬歐元（約新台幣2.1億元），但安德里亞表示，「我們只是普通家庭，目標一直都是查明真相而已，我們沒有興趣從中賺錢。」

 
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