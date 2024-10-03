地表最強M1A2年底來台　前軍方官員懷疑效益：陸地戰場模式早改變

▲陸軍裝甲部隊採購M1A2T戰車。（資料照／美國陸軍）



記者陶本和／台北報導

台灣對美軍購108輛「地表最強戰車」M1A2主戰車，網路上已有消息指出，第一批正在美國轉運的路上，依軍方的說法，預計今年12月就會抵台。不過，在振奮之餘，前國防部視察盧德允則分享不同看法，他認為從烏俄戰場上看到，不斷有無人機襲擊戰車、裝甲車畫面，顯示陸地之王的地位已經動搖了，他認為，不如拖延很久的拖式反裝甲飛彈、標槍飛彈等，對反登陸跟城鎮作戰更有用。

美國政府於2019年7月就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序；在2020年，金門一輛M41A3戰車發生翻覆意外，造成中士林楷強身亡，時任總統蔡英文則公開承諾，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜的戰車到烈嶼地區。

但是，國防部名為「銳捷專案」的向美採購號稱「地表最強戰車」M1A2戰車，遲至今日都還未交貨；一直到近日，網路上出現美國境內運交M1A2戰車的畫面，傳出第一批正在運往台灣的路上，而根據軍方的說法，規劃今年12月就會抵台。

對此，盧德允表示，這段影片消息出來後，確實很振奮、很高興，新武器增加台灣防衛力量很歡欣鼓舞，但就事論事，對於台灣防衛作戰，陸地上反登陸、城鎮作戰可以發揮多大的效益？

盧德允指出，從烏克蘭戰場兩年多來看，不斷有無人機襲擊戰車、裝甲車的影片出來，可以看到無人機天網籠罩下，再堅強戰車幾乎無路可逃，毀傷性實在太高。他說，經過實戰洗禮，主戰車就是裝甲防護力強大，大口徑火砲威猛，可是他認為，在戰場上威風凜凜，陸戰之王角色跟地位，不要說被取代，但確實已經動搖了。

盧德允說，當地位已經逐漸模糊，充滿各種問號，主戰車在戰場上是否可以主宰戰場能力，有莫大懷疑。他認為，與其戰車年底到台灣，不如拖延很久的拖式反裝甲飛彈、標槍飛彈等，對台灣的反登陸跟城鎮作戰更有用。

盧德允表示，戰車到台灣後，是不是要針對無人機攻擊，還有敵人火箭彈跟反裝甲彈攻擊，在頭上加裝頂棚或是鐵柵欄，來抵禦剛剛所說反裝甲武器跟無人機攻擊？

對於M1A2戰車，盧德允表示，老實說已經遲到15年至20年，陸地戰場的模式早就有天翻地覆的改變，陸戰戰場主宰地位的主戰車，今天已經光芒消退甚至黯淡。他說，戰車運回台灣加入作戰行列，他個人跟軍事專家都認為沒有對勝算加分多少，反而面臨中共無人機大國登陸後，如果有辦法弄上台灣本島陸地，對於裝甲車跟地面威脅很大。

盧德允表示，在戰場上要講究的是就是「先存活」，才可以進一步談發揮戰力，戰車龐然巨物客觀上躲藏有相當困難，對付中共99式戰車、 96式戰車，甚至15式輕戰車，台灣用拖式飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、六六火箭彈都可以有很大機會擊傷擊毀，對於敵人裝甲車不需要打爆，只要擊傷擊毀沒有戰力就可以。

不過，M1A2戰車還是有好處，盧德允表示，這輛戰車對於上面的4名成員防護力，確實是優於世界上的戰車。他進一步說，也就是萬一戰車遭到命中，雖然砲塔後的彈藥艙會爆炸燃燒，可是厚重裝甲門阻攔下，砲塔內跟車身前的成員會毫髮無傷，逃生機會非常高，只是這台戰車基本上就喪失戰力了。

另外，盧德允認為，這輛戰車可以增強民心士氣，國慶閱兵或是營區開放時候，戰車通過總統府前廣場，包括他在內都會非常激動，感覺信心滿滿可以阻擋中共武力犯台，

盧德允提醒國人，不要認為戰車可以替台灣的防衛作戰挹注太多實質功效，看熱鬧之餘也要看門道，應該咀嚼戰車來到國軍的意義為何。