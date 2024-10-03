賴清德沒由來的「兇」？　吳思瑤3事件分析：是超派又帥、有為有守

▲總統賴清德 。（圖／記者許權毅攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德日前先是以民進黨主席身份下軍令要求綠委全勤引來關注，之後傳出大罵將官，如今又因颱風防災遭藍營批評「暴走」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（3日）指出，她社群上學會一個流行語，叫做「超派」，指的是「很猛、很厲害」，而在政治上言所當言、為所當為的表現，就是兇得有「道理」，而上述事件仔細看下來，其實賴清德就是「該派就派」。

吳思瑤說，「派」這個詞語並非代表單純的「兇」或是「恰北北」，而是形容某人「很猛、很厲害」，在政治領域中，「超派」的意涵則是指某人能言所當言、為所當為，即是兇中帶著「道理」。儘管台灣社會存在著政治的對立，但「秉公行義」和「持理而行」仍是公眾評價公眾人物的重要標準。換句話說，一個人的「出發點」和「道理面」是否站得住腳，是至關重要的。

吳思瑤舉例，台北市議員苗博雅對於柯文哲關於京華城容積率遭不當濫用的質詢，這可能導致市政弊案的發生。苗博雅的質詢有著專業和法令的基礎，並且及時提出警告，充分履行了民代的監督職責。在這種情況下，我們會說「阿苗超派」，甚至說「派得好帥」。

然而，吳思瑤接著提到，國民黨立委羅智強在質詢過程中，利用機會攻擊NCC主委陳耀祥，要求他「下台」一事，吳認為，羅的質詢中並未包含任何專業的論述，只是對官員進行羞辱，並且為了搏取版面而作秀。這種行為並不能被稱為「派」，而只是暴露了他的「霸道無理」。而對於黃國昌的「咆哮」，更是只見他無法控制自己的情緒，與「派」的層次完全無法相提並論。

吳思瑤指出，近期，賴清德被藍營媒體和政客惡意操作，他們無所不用其極地將他醜化和誇大，實在是欲加之罪何患無詞。首先，賴清德作為民進黨主席，他要求立院黨團成員依據黨團會議決議和幹部指揮，全程參與各項會議，這是民進黨自我要求，也是對人民的承諾，這有何不對？

其次，吳思瑤分析，總統府舉辦首次將官茶敘，賴清德詢問儀節程序的安排被誇大為「暴怒立威」，但事實上，他是第一位舉辦授階茶敘的總統，這是為了對將官表示禮遇和尊重，這樣的出發點有何不對？

再來，吳思瑤說，颱風防災會議上，賴清德關心地方部署情況，並對撤離人數進行討論。花蓮縣長徐榛蔚的回答與縣府向中央提報的資訊有出入，賴清德以謙和但堅定的態度數度確認，卻被藍營扭曲為「暴走」。人命關天，災害應變必須實事求是，不能模擬兩可，難道批評者期待在防災上混水摸魚，得過且過？

吳思瑤表示，她對賴清德的印象一直是謙和溫文，但他偶爾的「超派又帥」讓人對他刮目相看，相信面對內憂外患的台灣，「有為有守、該派就派」是國人對國家領導人的期待。