美軍火商雷神爆惡意抬價詐欺　王定宇分析我國防部2點應改進

▲國防部。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，台灣也因此受害，其項目包括飛彈及雷達系統等，引來關注。我國防部說明，美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利，而民進黨立委王定宇則說，國防部有需檢討之處，至於去操作這個事件作為疑美論就大可不必。

王定宇說，台灣國防部在第一時間訊息的揭露，甚至於對國會的揭露，都不夠透明也不夠完整；另外，在現有的稽核制度上，確實可以查出廠商不肖的行為，並予以求償還有處罰，但是這個機制不能完全仰賴美方，也許軍購是賣方市場，但是買方的比價、核價、查價的能力也應該加強，以免在個案上被當冤大頭。

王定宇指出，國防部第一時間並沒有把台灣的部分說明清楚 ，這個部分非常的遺憾，也要求國防部必須改進；而整體來講，現有的機制的查核功能確實還是有功能，且也是有效的，但是台灣作為買方，自己比價查核的能力是否具備，會再要求精進跟查明。

對於事件延伸出的疑美論，王定宇認為，個案上有缺失，要檢視的是在現有制度上是不是能夠把這些缺失查出來，並予以修正，而不是一昧的去操作片段的訊息，甚至於是假錯訊息，去切斷彼此的互信，那對台灣自我防衛的力量、自我的信心也毫無助益。