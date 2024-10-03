前軍方官員：金門、馬祖正在「默默減少兵力」　非軍事化很務實

▲金防部火砲射擊。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院預算中心日前揭露國軍現役部隊編現比低於八成，志願役人數創2018年以來新低；而前國防部視察盧德允則建議，把金門、馬祖改為緩衝區或特別區，降低軍事功能，員額回到本島。對此，盧德允近日發現，軍方確實正在默默就金馬減少守兵。

根據立法院預算中心的最新報告，國軍志願役人數，在2021年達到高峰之後，連續兩年都驟減，且都減少4700多人；截至今年6月，總體人數已經降低至15萬2885人，創下2018年以來的新低。

對此，盧德允日前表示，馬祖現在軍事價值已經降低，因此就有立委提議，將金門、馬祖作為緩衝區或特別區，降低金馬軍事功能，把金馬兵員幾千人移回本島，充實本島部隊；他認為，這應該是務實作法。

盧德允近日則表示，目前的狀況來看，國軍軍職人員編制是19萬人，但今年六月立法院預算中心報告，軍職人員是15萬2000人，短少大概4萬5000人，大約是10多個旅的兵力。

盧德允指出，今天這狀況不是一日之寒，基本上是過去幾年累積的現象，有退役將領告訴他，不僅戰力有問題，缺員狀況連平常訓練也無法進行，下基地都會有問題。他說，為了要下基地訓練，還會跟其他營區調兵，把編現比拉高到一定程度才下基地。

盧德允認為，解決之道是把金門、馬祖非軍事化，改成特別區或是緩衝區。他認為，這是非常務實的做法，是具體可行的辦法。

盧德允指出，下年度國防預算報告書，國防部正在默默做這件事，逐漸的把金門、馬祖守軍員額降低，明年從6000多人降低到5000多人，國防部跟陸軍不願對外證實減兵，但數字很明白揭露，趨勢就是這樣。