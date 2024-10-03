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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網「人人人X人人人」造字遊戲啟動！　長假各景區全是黑壓壓人頭

▲山東濟南趵突泉。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲山東濟南趵突泉。（圖／翻攝齊魯晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸「十一長假」天氣普遍適合出遊，各景區出現人潮，觸目所及全是黑壓壓的後腦勺，連帶在網路上興起一波「人人人我人人人」、「人人人景點人人人」的造字潮，形成熱搜關鍵字。有網友發文指，濟南「趵」突泉可以說是擠「爆」了的「爆」，人比魚還多，排隊兩小時，看泉兩分鐘！

▲杭州西湖邊上的排隊人潮。（圖／翻攝環球時報）

▲杭州西湖邊上的排隊人潮。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，國慶長假第二天（10月2日），杭州天氣晴好，氣溫宜人，西湖各個景點是人頭攢動，網友戲稱西湖進入看「人海」模式。從湖濱音樂噴泉到斷橋的這段路程，原本20分鐘路程，卻因人流量的增加足足花費了近一倍的時間。

▲西安回民一條街。（圖／翻攝環球時報）

▲西安回民一條街。（圖／翻攝齊魯晚報）

不僅如此，大陸各地網友紛紛在微博上秀出人頭攢動的各景點照片，從風景名勝到名人故居、網紅打卡地、市區步行街等，均迎來大批遊客打卡。

▲新疆喀什古城。（圖／翻攝環球時報）

▲新疆喀什古城。（圖／翻攝齊魯晚報）

面對「人山人海」的遊客，山東泰山景區、四川九寨溝、河南洛陽龍門石窟等多地景區均發出公告，已約滿、（門票）售罄！以免遊客抵達後撲空。

此外，北京故宮、上海博物館、南京博物院、三星堆博物館等三天內的門票也都被預約完售，僅剩下部分博物館有延時開放、售賣夜場票等，讓想要參觀的民眾可以繼續「蹲守」預約。

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