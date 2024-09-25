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輾壓大溪老街！「桃園最強景點」吸爆622萬人　才列統計就奪冠

▲▼ 中壢老街溪步道。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）

▲中壢老街溪步道打趴大溪老街。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）

網搜小組／劉維榛報導

才列入景點名單的「中壢老街溪步道」，就以622萬到訪人次打敗熱門的「大溪老城區」，奪下桃園1至7月最強景點冠軍。事實上，老街溪過去是地方毒瘤，但自從水質改善與景點美化後，已成為遊客散步的好去處。有網友也大讚，「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。

觀光署公布1至7月桃園熱門觀光景點，「老街溪沿岸步道」以622萬人次奪冠，第二才是大溪老城區386萬人次，第三名為虎頭山風景特定區，擁有221萬遊客造訪，第四第五分別為龍潭觀光大池（212萬人次）與慈湖（189萬人次）。

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對於「老街溪沿岸步道」輾壓大溪老城區，在Google有4.6顆星好評，「看得到整治效果的步道，兩側都有怡人的風景，附近有很多美食，可以安排休閒的半日遊」。過去就有網友大推，老街溪是情侶去約會的公園之一，「老街溪步道，旁邊還有甜點店及餐廳」、「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。

事實上，早年因加蓋商場及停車場，加上河川汙染臭名，老街溪是當地的毒瘤，直到拆除商場，積極改善水質，以及進行周邊景觀美化工程後，才讓老街溪煥然一新，加上有機捷加持，因此帶來大批觀光人潮。

▼桃園最夯景點曝光。（圖／ETtoday製表／資料來源觀光署）

排名 景點名稱 參觀人次
1 老街溪沿岸步道 6,229,497
2 大溪老城區 3,869,105
3 虎頭山風景特定區 2,218,833
4 龍潭觀光大池 2,121,240
5 慈湖 1,897,763
6 新屋綠色走廊 1,648,858
7 觀音蓮花園休閒農業區 1,383,922
8 竹圍漁港 1,333,885
9 石門水庫風景區 1,411,049
10 永安漁港 1,307,690
11 大溪月眉休閒農業區 1,155,763
12 1895乙未保台紀念公園 941,944
13 八德埤塘自然生態公園 834,909
14 角板山遊憩區 705,011
15 草漯沙丘地質公園 860,573
16 桃園市客家文化館 312,905
17 小人國主題樂園 328,488
18 埔心牧場 278,945
19 拉拉山風景區 248,299
20 小烏來風景特定區 287,056
21 東眼山國家森林遊樂區 98,588
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大溪老街最強景點遊客中壢老街溪步道

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