輾壓大溪老街！「桃園最強景點」吸爆622萬人　才列統計就奪冠

▲中壢老街溪步道打趴大溪老街。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）



網搜小組／劉維榛報導

才列入景點名單的「中壢老街溪步道」，就以622萬到訪人次打敗熱門的「大溪老城區」，奪下桃園1至7月最強景點冠軍。事實上，老街溪過去是地方毒瘤，但自從水質改善與景點美化後，已成為遊客散步的好去處。有網友也大讚，「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。

觀光署公布1至7月桃園熱門觀光景點，「老街溪沿岸步道」以622萬人次奪冠，第二才是大溪老城區386萬人次，第三名為虎頭山風景特定區，擁有221萬遊客造訪，第四第五分別為龍潭觀光大池（212萬人次）與慈湖（189萬人次）。

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對於「老街溪沿岸步道」輾壓大溪老城區，在Google有4.6顆星好評，「看得到整治效果的步道，兩側都有怡人的風景，附近有很多美食，可以安排休閒的半日遊」。過去就有網友大推，老街溪是情侶去約會的公園之一，「老街溪步道，旁邊還有甜點店及餐廳」、「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。

事實上，早年因加蓋商場及停車場，加上河川汙染臭名，老街溪是當地的毒瘤，直到拆除商場，積極改善水質，以及進行周邊景觀美化工程後，才讓老街溪煥然一新，加上有機捷加持，因此帶來大批觀光人潮。

▼桃園最夯景點曝光。（圖／ETtoday製表／資料來源觀光署）

