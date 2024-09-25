輾壓大溪老街！「桃園最強景點」吸爆622萬人　才列統計就奪冠

▲中壢老街溪步道打趴大溪老街。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）
網搜小組／劉維榛報導
才列入景點名單的「中壢老街溪步道」，就以622萬到訪人次打敗熱門的「大溪老城區」，奪下桃園1至7月最強景點冠軍。事實上，老街溪過去是地方毒瘤，但自從水質改善與景點美化後，已成為遊客散步的好去處。有網友也大讚，「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。
觀光署公布1至7月桃園熱門觀光景點，「老街溪沿岸步道」以622萬人次奪冠，第二才是大溪老城區386萬人次，第三名為虎頭山風景特定區，擁有221萬遊客造訪，第四第五分別為龍潭觀光大池（212萬人次）與慈湖（189萬人次）。
對於「老街溪沿岸步道」輾壓大溪老城區，在Google有4.6顆星好評，「看得到整治效果的步道，兩側都有怡人的風景，附近有很多美食，可以安排休閒的半日遊」。過去就有網友大推，老街溪是情侶去約會的公園之一，「老街溪步道，旁邊還有甜點店及餐廳」、「連台北的朋友，來騎腳踏車也覺得這條步道非常好」。
事實上，早年因加蓋商場及停車場，加上河川汙染臭名，老街溪是當地的毒瘤，直到拆除商場，積極改善水質，以及進行周邊景觀美化工程後，才讓老街溪煥然一新，加上有機捷加持，因此帶來大批觀光人潮。
▼桃園最夯景點曝光。（圖／ETtoday製表／資料來源觀光署）
|排名
|景點名稱
|參觀人次
|1
|老街溪沿岸步道
|6,229,497
|2
|大溪老城區
|3,869,105
|3
|虎頭山風景特定區
|2,218,833
|4
|龍潭觀光大池
|2,121,240
|5
|慈湖
|1,897,763
|6
|新屋綠色走廊
|1,648,858
|7
|觀音蓮花園休閒農業區
|1,383,922
|8
|竹圍漁港
|1,333,885
|9
|石門水庫風景區
|1,411,049
|10
|永安漁港
|1,307,690
|11
|大溪月眉休閒農業區
|1,155,763
|12
|1895乙未保台紀念公園
|941,944
|13
|八德埤塘自然生態公園
|834,909
|14
|角板山遊憩區
|705,011
|15
|草漯沙丘地質公園
|860,573
|16
|桃園市客家文化館
|312,905
|17
|小人國主題樂園
|328,488
|18
|埔心牧場
|278,945
|19
|拉拉山風景區
|248,299
|20
|小烏來風景特定區
|287,056
|21
|東眼山國家森林遊樂區
|98,588
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