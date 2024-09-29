提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

▲武嶺亭擠滿人。（圖／翻攝自FB中橫路況交通資訊站）



記者施怡妏／綜合報導

粉專「中橫路況交通資訊站」貼出一張今日早上5時30分的武嶺亭照片，人潮擠滿了整個觀景區，路上也塞滿了車，景象仿佛是「武嶺亭觀光夜市」，人山人海的畫面，讓不少網友好奇「今天是什麼特別的日子嗎？」底下有人回答，是為了看今年度最亮彗星「紫金山」。

粉專「中橫路況交通資訊站」發文，分享一張清晨5點半的武嶺亭即時影像監視畫面，觀景台上擠滿遊客，旁邊的停車場客滿，馬路上也有許多車輛。粉專小編驚呼「武嶺亭觀光夜市」，由於天氣不佳，小編也提醒大家下山離開時注意安全，「記得禮讓千萬不要擠，還有不要疲勞駕駛啊」。

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照片曝光，網友紛紛直呼「這是在提早跨年嗎？」「真是太誇張了，人好多」、「這不是夜市，是早市場」、「今天是都跑上去武嶺看颱風嗎」、「趕颱風場嗎？」「比我中秋前去還熱鬧」、「越來越像菜市場」、「太誇張了，這是早市吧！（去菜市場都沒這麼早了）」。

底下就有知情人士透露，這些人都是為了觀賞今年度最亮的彗星「紫金山-阿特拉斯彗星」而上山的，「看樣子大家都跑上去拍紫金山彗星了，因為我也是沒有睡覺的那一個」。

根據天文館公告，編號C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」（Tsuchinshan-ATLAS），於28日通過近日點，這天也是彗星在日出前仰角最高的一天，亮度約3等。最佳的觀測時間為28日前後3天，清晨5點左右，只要用雙筒望遠鏡，就有機會在東方低空找到彗星的蹤跡，甚至還有機會看到彗尾，錯過此次觀測機會，得等到3萬年之後才有機會再次目睹。