陸「十一」首日鐵路客流量創新高　出境遊訂單量也大增4成

▲陸「十一」長假首日，北京天壇湧入大量旅客。（圖／翻攝新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假首日，全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創下單日旅客發送量的歷史新高。同時，根據旅遊平台數據，大陸出境遊也贏來高峰，「十一」首日出境遊訂單量同比去年成長近四成。

根據大陸國鐵集團數據，10月1日，大陸全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創下單日旅客發送量歷史新高，今天（10月2日）則預計發送旅客1820萬人次，安排加開客運列車1028列。

國鐵集團客運部負責人表示，今年黃金周旅遊流、探親流、學生流交織疊加，鐵路客流預計將保持高位運行，呈現「頭尾長途多、中間中短途多」的特點，部分時段和區段客流高度集中。

大陸鐵路上海局集團公司數據顯示，10月1日，該集團公司實際發送旅客389萬人次，創單日旅客發送量歷史新高；10月2日，長三角鐵路預計發送旅客360萬人次，較去年同期多發送旅客近21萬人次，增幅超6%。

為應對大客流，長三角鐵路部門2日在啟用高峰運行圖的基礎上，增開旅客列車225列、組織動車組列車重聯運行312列、加掛普速車輛194輛，加強上海至南昌、鄭州、長沙、武漢、西安，杭州至鄭州、新鄉、廈門等直通方向以及管內往返鹽城、揚州、連雲港、潛山、黃山等長三角區域內熱門旅遊城市間的運力增補，努力滿足旅客乘車出行需求。

大陸旅遊平台「攜程」的資料顯示，大陸「十一」長假首日多地景區門票售罄，各地門票訂單量同比去年增長37%，民宿預訂量同比增長55%。同時，出境遊也迎來了一波高峰，「十一」首日出境遊訂單量同比去年成長近四成。

知名景區方面，9月29日中午，九寨溝風景名勝區管理局就發出公告，稱截至9月29日11:00，九寨溝景區10月2日、10月3日門票預訂4.1萬張，已達到最大承載量。

北京故宮博物院的小程式也顯示，10月1日至6日參觀預約已約滿；成都熊貓基地票務小程式顯示，10月1日至4日上午門票約滿；三星堆博物館公眾號門票預約顯示，10月1日至6日的白天票都已售罄。