美日澳加在高雄舉辦GCTF國際研習　全球21國、161專家與會

▲美國、日本、澳洲、加拿大、國家人權委員會、海洋委員會、高雄市政府及國家災害防救科技中心等單位合作，辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營。（圖／外交部提供，下同）



記者陶本和／台北報導

外交部於10月1日至2日，與美國、日本、澳洲、加拿大、國家人權委員會、海洋委員會、高雄市政府及國家災害防救科技中心等單位合作，辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）氣候變遷對海洋的影響」國際研習營，共有來自全球21個國家、38名貴賓及國內在海洋研究與氣候變遷減緩與調適等領域的專家學者共161人參與。

外交部表示，研習營由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（Kazuyuki Katayama）、國家人權委員會主任委員陳菊與高雄市副市長羅達生開幕致詞，另由台灣與國際講者就海洋健康環境策略、災害風險評估、氣候變遷調適與減緩及藍色經濟等議題分享經驗；其他來自濱海城市的貴賓也說明他們面臨氣候變遷的困境與因應策略，並由青年分享新世代觀點。



外交部表示，本次研習營為GCTF今年在台灣舉辦第五場活動，也是日本自2019年成為GCTF正式夥伴以來第四次主辦海洋議題系列活動；由於活動期間正值山陀兒颱風侵襲台灣，因此主辦單位調整以實體與線上混合方式進行，分享各國最佳實踐，促進全球永續發展。

此外，外交部表示，這次是GCTF首度移師高雄舉行，增進高雄城市外交及南台灣與國際接軌。外交部將積極與理念相近國家持續透過GCTF平台促進國際交流與合作，共同面對氣候變遷對海洋造成影響，集思廣益，以達全球永續發展的目標。