中國5學生夜探美軍基地！撒謊「看流星」還刪相片　遭美國FBI提告

▲位於美國密西根州北部的美軍格雷林營。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國有5名前往美國密西根大學就讀的留學生，本月1日遭到美國聯邦調查局（FBI）起訴，因為他們曾經於去年8月在密西根州北部的美軍格雷林營（Camp Grayling）附近試圖打探而被警衛隊士官攔下，然而事後他們卻向美國官員謊稱其意圖，甚至還勾結刪除相片、掩蔽行蹤。

根據《美國之音》、《美聯社》，美國FBI本月1日向法庭提交文件，指出有5名中國籍男性留學生曾於去年8月拍攝美國重要軍事基地，不過內文並未透露5名中國籍男子的下落。底特律聯邦檢察官辦公室發言人巴拉亞（Gina Balaya）隔天表示，「被告目前沒有被羈押。如果他們遇到美國當局，將會被逮捕，並面臨上述指控。」

美國FBI表示，上述5名中國籍男性皆於今年春季從密西根大學畢業，他們曾經代表該校參加與中國上海交通大學所進行的合作計畫。

2023年8月某日凌晨，猶他州國民警衛隊一名士官在密西根州本部的美軍格雷林營聯合作戰中心附近，發現上述5名仍在學的中國籍留學生，因此將5人攔下，當時有數千名美軍正在進行夏季軍演。對此，5人向警衛隊士官宣稱他們是「媒體」，因此獲得同意收拾行李、從該地區離開。

美國FBI事後調查才發現，其實5人早在被警衛隊士官發現的一周前，就曾在距離格雷林營約320公里處的汽車旅館訂房。

經過了4個月後，其中一名男子在底特律機場接受美國邊境官員的詢問，之後陸續前往南韓和中國。美國FBI透露，該名男子當時向調查人員表示，他和其他人曾前往密西根州北部「看流星」；執法人員檢查該名男子的外接硬碟，發現有2張拍攝軍車的相片，是在遭到國民警衛隊士官攔下的同一天晚上拍攝。

今年3月，另外4名男子從冰島搭乘飛機抵達芝加哥後，接受美方的詢問。美國FBI表示，他們承認2023年8月曾前往密西根州北部，不過同樣是為了看「流星雨」。

調查人員發現，上述5名男子曾於去年12月在社群平台微信，交流如何刪除相機與手機上相片的相關事宜。

美國密西根州共和黨籍聯邦眾議員、眾議院中共問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）於2日透過聲明警告，「呼籲我們所有國家的大學，必須關閉與中國大學的聯合機構，針對新興技術研究制定更嚴格的保護措施。美國大學必須意識到，他們是間諜活動的目標。」