日本外相岩屋毅坦言：很難「立刻創建」亞洲版北約

▲日本新任外務大臣岩屋毅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

石破茂本月1日在臨時國會當選日本首相，新內閣正式上路。石破茂在競選自民黨總裁時，曾提及「亞洲版北約（NATO）」願景，提議在亞洲各國創建承擔相互防衛義務的機構。對此，日本新任外相岩屋毅在就任時坦承，亞洲版NATO恐怕很難在短時間內立刻創建。

日本外務大臣岩屋毅昨（2）日召開上任記者會，針對先前石破茂對於「亞洲版北約」的提案，他表示目前這個時間點尚未收到來自首相石破茂的具體指令，坦言對於在亞洲建立共同防衛義務的機構，很難在短時間內立刻實現，必須透過中長期的嚴格審視。

岩屋毅表示，「印太地區的（國防現況）和歐洲地區有些許不同，必須考慮各國不同的政治體制與國防政策。在亞洲直接設立相互承擔防衛義務的機構，眼下顯得相當困難。」

針對石破茂在當選自民黨總裁後，曾經投書美國智庫，提議修訂《日美地位協定》，岩屋毅強調，「強化日美同盟的遏制力、對應能力，提高雙方之間的信任關係，並提高同盟之間的強韌度與持續性。從此一觀點來看，將持續檢討首相石破茂的想法。」

對於日韓關係、日中關係的未來發展，岩屋毅也強調，「若是要抱持『反韓、反中』的立場，日本的外交恐怕難以持續。期盼能夠更進一步強化日韓關係。同時，我也希望能儘快與中國外交部長王毅會晤，持續進行雙方之間真摯的對話。」

根據日媒《時事通信社》，岩屋毅在記者會上針對日中關係發展表示，「在地區情勢、乃至於國際社會，日本與中國擔負起維持和平與繁榮的重責大任。儘管日中兩國為戰略性互惠關係，但日本仍會適時向中國提出主張，要求中國採取負責任的行動；至於在合作方面，則期盼能構築具建設性且穩定的關係。」

至於在日韓關係發展，岩屋毅則表示，「日韓兩國關係極為重要。日韓兩國緊密合作，深繫東亞地區的繁榮與穩定。」