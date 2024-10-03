近50年來首次！新加坡前交通部長收990萬大禮　被判坐牢1年

▲新加坡前交通部長易華仁利用公職身分受賄的罪名成立，被法庭判處一年監禁。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran）因利用公職身分，索取並接受價值超過新幣40萬元（約新台幣990萬元）的物品及好處，而被判處一年監禁。易華仁在法庭宣讀判決後決定不上訴，並將於10月7日下午4時開始入獄服刑。

據新加坡《聯合早報》等外媒報導，易華仁是新加坡自1975年來首位被判入獄的前部長。上周，他承認自己犯下一項妨礙司法公正罪，還4次違反刑事法典第165節條文，即公務員未申報收取貴重物品。

這些罪名涉及向商人王明星和林國城索取並接受價值高達新幣40萬3297.92元的奢侈品與好處，其中包括了英國音樂劇和足球賽的門票、乘坐私人飛機前往卡達，以及在多哈四季飯店住宿1晚等。

這起案件原定於9月24日開審，但控方在開庭當天修改了對易華仁的貪污指控，隨後易華仁決定認罪，放棄抗辯。10月3日上午10時，高等法庭法官洪承利在宣讀判決時，斥責易華仁的行為傷害了政府的誠信，裁定易華仁必須服刑一年，以突顯新加坡對公務員腐敗的嚴厲態度與零容忍政策。易華仁將於10月7日下午4時開始入獄服刑。