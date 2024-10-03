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新竹警界涉收賄包庇！賭博業者不法獲利12億　2000元鈔票山畫面曝

▲▼檢方調查，該集團自110年10月起至113年4月間，在新竹市多處電子遊戲場擺設賭博機臺，總計30個月內，非法獲利超過12億元。

▲檢方調查，該集團自110年10月起至113年4月間，在新竹市多處電子遊戲場擺設賭博機臺，總計30個月內，非法獲利超過12億元。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市多名公職、警官涉入收賄，及荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，經偵查終結，檢察官對宋瑞展等17名被告提起公訴，並建請法院對宋瑞展、電玩業者劉震華從重量刑，依法聲請沒收被告等人犯罪所得，合計12億2484萬8700 元；宋瑞展昨（2）日下午遭法院裁定繼續羈押。而新竹市警察局表示，將記宋男2大過免職報請警政署核定。

檢方調查，該賭博集團由劉震華等人經營，該集團自110年10月起至113年4月間，在新竹市多處電子遊戲場擺設賭博機臺，吸引不特定賭客進行賭博，平均月盈餘4082餘萬、總計30個月內，非法獲利超過12億元。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市警局有多位退休、現任警官、公職人員陷入收賄風波。

劉震華坦承犯行，為了使賭場經營順利，於110年10月間起招募新竹市退休員警陸秋煌、阮豐進、彭武賢、彭學雷擔任股東共同參與經營，分別投資各電子遊戲場，並每月按各場營收分配紅利。

此外，劉震華還以「公關費」每月賄賂新竹市警察局多名警官，包括宋瑞展、彭武賢等人，以避免賭博場所遭到查緝，合計總額3838萬元。新竹市議會秘書彭學雷及其配偶孫儷惠也涉案，孫儷惠負責新竹市府產業發展處的電子遊戲場稽查業務，私自將聯合稽查的時間、對象等訊息洩露給劉震華，協助其逃避查緝。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼本案涉及多人且金流複雜，目前仍有被告通緝在逃。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

宋瑞展坦承從2023年5月起至今年4月為止，每月收取4到5萬元不等的投資紅利，以及25萬元打點用公關費，其中每月25萬的公關費分配10萬予督察科、10萬予行政科，剩下5萬則是自己的走路費，不過這些錢宋瑞展並未實際發出。同時坦承以女兒名義由電子遊藝場製作採購器材為名目，多次收受紅利，並將300萬犯罪所得全數繳回。

除宋瑞展外，目前其餘被告均交保，檢察官認為宋瑞展仍有高度的串勾可能性，且所犯貪汙治罪條例10年以上重罪，現仍有抽白單案持續偵辦中，有重罪逃亡之虞；尤其通緝中的退警彭武賢，7月回台後遭到限制出境，在限制航運海運等情況下仍不知所蹤，高度懷疑已潛逃出境，顯見在警界「人面廣泛」，建請法官繼續羈押、採科技監控或重保。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

宋瑞展說，自己去年罹患癌症，羈押4個月已錯過回診時間，且3日是高齡91歲的母親生日，盼能給予交保。法官考量，宋瑞展屢次供述都有出入，與劉姓業者說法有歧異，與帳冊內容迥異，2日當天的供述加上起訴書記載涉貪不法所得，尚屬鉅額，時間亦長，足認涉犯刑法第268條與貪汙治罪條例第7條等罪，因屢次供述內容有出入，且屬重罪，足認串勾之虞，且宋位居警界高位，子女均在海外，有逃亡能力，重罪逃亡為人性，有逃亡之虞，綜合考量全案犯罪情況，當庭諭知羈押。

新竹市警察局表示，宋姓警官違法情節重大，嚴重損害警譽，依公務人員考績法及警察人員人事條例等規定，予以記2大過免職報請警政署核定。

▲▼新竹警界電玩收賄案17人起訴　沒收12億不法所得。（圖／記者陳凱力翻攝）

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