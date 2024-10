印度男圍觀拆違建！「遭噴飛巨石爆頭」濺血倒地　恐怖瞬間曝　

▲男子原本在遠處圍觀拆除違建,沒想到卻遭碎塊砸中。(圖/翻攝自X)

記者王佩翊/編譯

印度一棟違法建築日前被當地政府強制拆除,除了相關官員外,同時也吸引大批民眾到場圍觀,然而爆破當下,建築物瞬間崩塌,一個巨型碎塊就這樣朝人群飛來。一名舉著手機錄影的男子當場被砸中頭部,血流如注、倒地失去意識,所幸送醫搶救後,已經脫離險境。

He moves 2 inches to get a clear picture for his mobile ???? and done ✔️ pic.twitter.com/gor5Fy5xjt