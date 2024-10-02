印度男圍觀拆違建！「遭噴飛巨石爆頭」濺血倒地　恐怖瞬間曝　

▲男子原本在遠處圍觀拆除違建，沒想到卻遭碎塊砸中。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印度一棟違法建築日前被當地政府強制拆除，除了相關官員外，同時也吸引大批民眾到場圍觀，然而爆破當下，建築物瞬間崩塌，一個巨型碎塊就這樣朝人群飛來。一名舉著手機錄影的男子當場被砸中頭部，血流如注、倒地失去意識，所幸送醫搶救後，已經脫離險境。

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根據DNP India報導，康達普爾曼達爾區的馬爾卡普爾湖內一棟4層建築物被當地政府判為違建，因此強制爆破拆除。施工團隊引爆炸藥後，建築物瞬間倒塌，沒想到卻有一個巨型碎塊往人群噴飛。

當時碎塊擊中一名工作人員的頭部，他當場昏迷，頭部噴血。一旁的民眾見狀，嚇得立刻衝上前去將他抬離現場，並試圖使用手邊的布替他加壓止血。受傷男子隨即被送往當地醫院接受治療，所幸目前情況穩定，無生命危險。

▲男子當場頭部大量出血倒地，失去意識。（圖／翻攝自X）



報導指出，在該棟建築被判為違建後，當地官員組成了一支團隊進行現場勘察，隨後發現因為湖區地形影響，無法使用大型機具拆除，只能用炸藥爆破拆除。

官員強調，在爆破之前，已經對建築物的屋主發出警告，且在爆破過程中也採取各項必要的安全措施，所有工作人員都撤離到湖邊的其他建築物上，沒想到還是發生意外。