泰「火燒遊覽車」害死20童+3女師！　司機認：太害怕就先逃跑

▲泰國1日發生重大火燒車意外，造成23人死亡。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一輛載著44名師生的遊覽車1日因爆胎失控撞上護欄，隨後更引發火燒車，然而車上有20名幼童與3名老師因逃生不及死亡。然而事發後，肇事駕駛隨即逃逸，並未協助師生逃生。如今他終於到案說明，並坦言是因為發現自己滅不了火，才會驚慌逃離現場。

根據《泰國民意報》報導，來自烏泰他尼府的44名師生1日前往曼谷校外教學，然而在途經巴吞他尼府時，遊覽車突然爆胎，隨後失控撞上右側護欄，並起火燃燒。由於火勢之大，整輛遊覽車瞬間陷入火海，被燒得只剩下鐵架。

當時有20名幼童與3名年輕女老師因為逃生不及，葬身火海。由於部分遺體無法辨認身分，因此當局已經採集死者與家屬的DNA，進行比對，並且預計將23人的遺體送回巴吞他尼府。

▲司機第一時間逃離現場。（圖／翻攝自民意報）



48歲的司機在事發後第一時間下車，並向後車借來滅火器滅火，然而當他發現無法撲滅火勢後，竟然當場逃跑，並躲到老婆位在紅統府的娘家。

警方隨即下令將司機追緝到案，最終在司機老婆娘家找到他，並進行協調，要求他到案說明。司機目前被控多項罪名，而他則聲稱，自己是因為發現滅不了火太害怕，才會逃離現場。

交通部門指出，事故車輛的緊急逃生門5月23日才通過檢測，狀況良好，目前詳細事故原因仍需等待警方調查才能釐清。