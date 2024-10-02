中國黃金週赴星遊客增　專家：消費力弱難提振零售

▲新加坡。（圖／路透社）



文／中央社記者吳昇鴻新加坡2日專電

中國「十一黃金週」假期展開，受惠與新加坡免簽帶動自由行，中國訪星遊客增加。不過經濟專家表示，中國內部經濟疲軟，遊客消費力變弱，恐難以提振在地零售消費與經濟表現。

昨天是中共建政75年，迎來星中免簽後第一個黃金週，加上相關娛樂活動帶動，馬來亞銀行經濟師鄭寧接受中央社訪問時表示，中國到訪新加坡的旅客人數過去2個月達到去年同期的2倍以上。

中國和新加坡先前簽署協定自2月9日起雙方國民持普通護照者可免簽入境對方國家，從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留期限不超過30日。

鄭寧指出，星中免簽在某種程度上帶動了自由行，而中國遊客或許認為新加坡在語言和安全方面，適合自由行。除了年初實施免簽，新加坡也是亞洲區域通往中國的航班，恢復到疫情前水準的少數國家。

熟悉金融市場及區域經濟的資深媒體人陳士銘告訴中央社記者，來自中國的遊客以前在新加坡的消費力強，如今因中國內部經濟疲軟，加上人民幣兌新幣走低，他們在新加坡的消費力變弱，無形中也影響在地零售消費和經濟表現。

鄭寧表示，近年來中國遊客對購物不如以往熱衷，就業和房市有待復甦，多少影響他們的消費意願。新加坡零售業主要靠在地需求帶動，中國遊客潮或許只有錦上添花的作用，而消費者最近較傾向到國外消費，例如週末到馬來西亞新山買日用品及網路購物，使得新加坡（扣除汽車）零售額6月及7月出現負成長。